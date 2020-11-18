بريطانيا: تراجع بمعدل الإصابات والوفيات اليومية بفيروس (كورونا)

توضيحية

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رام الله - دنيا الوطن

سجلت بريطانيا اليوم الأربعاء، تراجعاً بمعدل الإصابات والوفيات اليومية بفيروس (كورونا) المستجد، مقارنة بيوم أمس الثلاثاء.



يأتي ذلك بعدما أعلنت وزارة الصحة تسجيل 19609 إصابات بفيروس (كورونا) خلال 24 ساعة الماضية، ليصل عدد الإصابات منذ بدء تفشي الفيروس في البلاد، إلى مستوى 1430341 حالة.



كما رصدت وزارة الصحة في البلاد، 529 وفاة جديدة جراء المرض، ليصل عدد ضحايا الجائحة في البلاد إلى 53274 حالة وفاة.