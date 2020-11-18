ملادينوف: هدم المنازل في القدس الشرقية يزيد من خطورة وضع المدنيين

أرشيفية

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رام الله - دنيا الوطن

قال المنسق الخاص للأمم المتحدة لعملية السلام في الشرق الأوسط، نيكولاي ملادينوف: إن هدم المنازل في القدس الشرقية يزيد من خطورة وضع المدنيين خاصة مع اقتراب فصل الشتاء واستمرار جائحة (كوفيد-19).



وأطلع ملادينوف في مستهل إحاطته الدورية لمجلس الأمن الدولي، اليوم الأربعاء، على "تطور مقلق" حدث في الثالث من تشرين الثاني حيث نفذت السلطات الإسرائيلية أكبر عملية هدم في الضفة الغربية المحتلة خلال العقد المنصرم، وأدى ذلك إلى هدم أكثر من 70 مبنى، بما في ذلك منازل، في قرية بدوية بالمنطقة (ج) بالضفة الغربية، ما أسفر عن تشريد 73 شخصا منهم 41 طفلا، وفق ما نقلت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا).



وأبدى حزنه لوفاة الأمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير صائب عريقات، مقدما تعازيه الحارة لأسرته وللحكومة والشعب الفلسطيني.



وقال إن عريقات كرس حياته للسعي السلمي لتحقيق العدل والكرامة والحقوق المشروعة للفلسطينيين.