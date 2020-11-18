رأفت يدين زيارة بومبيو لمستوطنة (بساغوت) المقامة على أراضي شعبنا بالبيرة

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رام الله - دنيا الوطن

أدان عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، الأمين العام للاتحاد الديمقراطي الفلسطيني (فدا) صالح رأفت الزيارة الرسمية التي قام بها وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو لمستوطنة (بساغوت) المقامة على أراضي مدينة البيرة بالضفة الفلسطينية المحتلة اليوم.



واعتبر أن هذه الزيارة تأتي في إطار الدعم الكامل لدولة الاحتلال الإسرائيلي الذي أظهرته إدارة الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب وعدائها للحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني في إنهاء الاحتلال العسكري والاستيطاني الاستعماري عن الأراضي المحتلة كافة عام 1967 وفقا لقرارات الشرعية الدولية والتي كان آخرها قرار مجلس الأمن 2334.



وأشار رأفت إلى أن الإدارة الأمريكية الحالية تحاول إضفاء الشرعية على خطتها التي أعلنت عنها مطلع العام الحالي والتي تمنح أجزاء واسعة لدولة الاحتلال من أراضي الضفة الغربية المحتلة عبر مواصلة مخطط "الضم" كما أنها لا تتوانى عن تحقيق مصالحها الشخصية على حساب حياة وحقوق ومقدرات شعبنا الأعزل لإرضاء اليمين الاسرائيلي المتطرف.



وأوضح رأفت أنه سيتم مناقشة القضية الفلسطينية في مجلس الأمن على ضوء مبادرة الرئيس محمود عباس "أبومازن" من أجل عقد مؤتمر دولي للسلام، حيث سيبدأ الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش بدء مشاوراته مع أعضاء المجلس من أجل ذلك الأسبوع المقبل.



وفي نهاية بيانه أكد رأفت أن القيادة الفلسطينية تواصل اتصالاتها مع العديد من دول العالم لتبني عقد مؤتمر حقيقي للسلام برعاية دولية لوضع آليات لتنفيذ قرارات الشرعية الدولية التي أكدت على الحق الفلسطيني في تقرير المصير وتجسيد الدولة الفلسطينية على حدود الرابع من حزيران/يونيو بعاصمتها القدس الشرقية وعودة اللاجئين الفلسطينيين عملاً بالقرار الأممي 194.