حماس: الدول التي تسعى للتطبيع ستكون أكثر جرأة بالتعمق بمسارها بعد قرار السلطة





وأوضحت على لسان المتحدث باسمها، حازم قاسم، في تغريدة عبر موقع التواصل الاجتماعي (تويتر): أن الأطراف التي تسعى للتطبيع مع الاحتلال، كانت دائماً تتخذ من استمرار التنسيق الأمني بين السلطة والاحتلال ذريعة لمسارها التطبيعي.





وأضافت: "من الواضح أن هذه الدول ستكون أكثر جرأة في التعمق في مسارها التطبيعي بعد قرار السلطة باعادة علاقتها مع الاحتلال، وبذلك تتحمل السلطة جزء من وزير هذا المسار".





وكان عضو اللجنة المركزية لحركة (فتح)، حسين الشيخ، قال أمس الثلاثاء: "إن مسار العلاقة مع إسرائيل، سيعود كما كان".

وأوضح في تغريدة عبر موقع التواصل الاجتماعي (تويتر): "على ضوء الاتصالات، التي قام بها سيادة الرئيس بشأن التزام إسرائيل بالاتفاقيات الموقعة معنا"، واستناداً إلى ما وردنا من رسائل رسمية مكتوبة وشفوية، بما يؤكد التزام إسرائيل بذلك، وعليه سيعود مسار العلاقة مع إسرائيل، كما كان".

وكانت القيادة الفلسطينية أعلنت في أيار/ مايو الماضي، وقف العمل بالاتفاقيات الموقعة مع إسرائيل، على خلفية إعلان تل أبيب نيتها تنفيذ خطة الضم، التي كانت من المقرر، أن تبدأ في تموز/يوليو الماضي.

وعلى إثر ذلك، أوقفت السلطة الفلسطينية التنسيق الأمني، واستلام أموال المقاصة من إسرائيل، الأمر الذي أدى إلى حدوث أزمة مالية كبيرة، حيث أصبح موظفو السلطة، يتقاضون رواتبهم بنسبة 50%، منذ أيار/ مايو الماضي.

رام الله - دنيا الوطنقالت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) اليوم الأربعاء: إن الدول التي تسعى للتطبيع مع الاحتلال، ستكون أكثر جرأة في التعمق في مسارها، بعد قرار السلطة باعادة علاقتها مع الاحتلال.