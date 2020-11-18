طوباس والأغوار الشمالية: تسجيل 18 إصابة جديدة بفيروس (كورونا) بالمحافظة





والإصابات وفق تصريح نشرته صفحة المحافظة، على (فيسبوك) موزعة في طوباس بواقع أربع إصابات، و"طمون" ست إصابات،

و"الفارعة" بواقع إصابتين، و"عقابا" بواقع ثلاث إصابات، و"مخيم الفارعة" بواقع إصابتين، و"العقبة" بواقع إصابة واحدة.



كما سجلت محافظة طوباس والأغوار الشمالية تسجيل ست حالات تعافٍ جديدة.

رام الله - دنيا الوطنأعلنت محافظة طوباس والأغوار الشمالية، تسجيل 18 إصابة جديدة بفيروس (كورونا) المستجد، (كوفيد-19)، في المحافظة.