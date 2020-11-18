طوباس والأغوار الشمالية: تسجيل 18 إصابة جديدة بفيروس (كورونا) بالمحافظة
رام الله - دنيا الوطن
أعلنت محافظة طوباس والأغوار الشمالية، تسجيل 18 إصابة جديدة بفيروس (كورونا) المستجد، (كوفيد-19)، في المحافظة.
كما سجلت محافظة طوباس والأغوار الشمالية تسجيل ست حالات تعافٍ جديدة.
أعلنت محافظة طوباس والأغوار الشمالية، تسجيل 18 إصابة جديدة بفيروس (كورونا) المستجد، (كوفيد-19)، في المحافظة.
والإصابات وفق تصريح نشرته صفحة المحافظة، على (فيسبوك) موزعة في طوباس بواقع أربع إصابات، و"طمون" ست إصابات،
و"الفارعة" بواقع إصابتين، و"عقابا" بواقع ثلاث إصابات، و"مخيم الفارعة" بواقع إصابتين، و"العقبة" بواقع إصابة واحدة.
و"الفارعة" بواقع إصابتين، و"عقابا" بواقع ثلاث إصابات، و"مخيم الفارعة" بواقع إصابتين، و"العقبة" بواقع إصابة واحدة.
كما سجلت محافظة طوباس والأغوار الشمالية تسجيل ست حالات تعافٍ جديدة.
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