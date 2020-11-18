قلقيلية: تسجيل 21 إصابة جديدة بفيروس (كورونا) من المخالطين





والإصابات موزعة وفق تصريح نشرته صفحة الوزارة عبر (فيسبوك)، في مدينة قلقيلية، بواقع سبع إصابات، و"حبله"، بواقع ثلاث إصابات، و"كفر قدوم"، ثلاث إصابات، و"فرعطه"، إصابة واحدة، و"بيت أمين"، إصابة واحدة، وعزبة سلمان، إصابة واحدة،

و"جينصافوط"، بواقع إصابة واحدة.



كما أعلنت الوزارة تعافي سبع حالات كانت مصابة بفيروس (كورونا)، ليصل مجموع الإصابات النشطة حتى هذا اليوم هي 226 إصابة نشطة.





رام الله - دنيا الوطنقالت محافظة قلقيلية، اليوم الأربعاء، إن عدد الإصابات بفيروس (كورونا) لهذا اليوم 21 إصابة من المخالطين.