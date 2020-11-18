الخليل: قوات الاحتلال تعزل التجمعات البدوية بمسافر يطا بعد إغلاق مداخلها

توضيحية

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رام الله - دنيا الوطن

أغلقت قوات الاحتلال العديد من مداخل التجمعات البدوية في مسافر يطا قرب مدينة الخليل، جنوب الضفة الغربية.



وذكرت مصادر محلية بأن جرافات الاحتلال أغلقت كل مداخل التجمعات المؤدية إلى الخط الالتفافي المسمى شارع 60 القريب من بلدة يطا.



وتسببت هذه الإغلاقات بعزل التجمعات في مسافر يطا عن بعضها البعض، وقطع أي تواصل بينها.