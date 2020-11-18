غنيم يترأس اجتماع اللجنة التوجيهية لبرنامج المياه والتكيف الزراعي للتغيرات المناخية



حيث أكد غنيم في بداية اللقاء على أهمية المشروع وتأثيراته الكبيرة على حياة المواطنين، وعلى الأمن الغذائي عبر رفد القطاع الزراعي بموارد مائية غير تقليدية و ملائمة لتطوير القطاع الزراعي، بالإضافة إلى تعزيز الخطط الاستراتيجية للحفاظ على الخزان الجوفي وإعطائه الفرصة لاستعادة عافيته بعد سنوات من الاستنزاف.



و أكد غنيم خلال اللقاء على أهمية التعاون المشترك بين كافة الشركاءلانقاذ الوضع المائي في غزة مشيراً الى مجموعة من الحلول التي عمدت اليها سلطة المياه لتوفير مياه صالحة من خلال التركيز على مصادر المياه غير التقليدية ، مثل تحلية مياه البحر ، ومعالجة مياه الصرف الصحي ، وأنظمة إعادة الاستخدام. من المتوقع أن تلبي هذه التدخلات احتياجات الناس في قطاع غزة وتقلل من استنزاف المياه الجوفية.



ويعتبر برنامج المياه والتكيف الزراعي لتغير المناخ في شمال غزة المرحلة الأخيرة من مراحل العمل في مشروع محطة معاجة شمال غزة الطارئ الذي بدأ العمل به في العام 2006، والذي تضمن بناء محطة معالجة لمياه الصرف الصحي ومنظومة نقل المياة للمحطة الجديدة واحواض الترشيح للخزان الجوفي وابار الاسترجاع ومحطة الضخ الري المركزية وشبكات الري والتي ستعمل مجتمعة إلى توفير مصادر مياه غير تقليدية جديدة ؛ تتضمن توفير 13 مليون متر مكعب من النفايات السائلة المعالجة يتم إعادة استخدامها لري حوالي 1500 هكتار من الأراضي الزراعية ، وتخفيف استنزاف المياه الجوفية ، وبالتالي تحسين كميات المياه الواصلة للمواطنين القاطنين في شمال غزة ومدينة غزة.



كما يتضمن البرنامج زيادة إنتاج الطاقة وتزويد مرافق معالجة مياه الصرف الصحي بـ (7.5 ميجاوات) من خلال محطة الطاقة المتجددة الكهروضوئية ، وسيؤدي هذا الاستثمار إلى تقليل انبعاثات الكربون في الجو.



هذا ومن الجدير ذكره ان برنامج المياه والتغير المناخي يعد البرنامج الأول من نوعه الذي تحصل عليه فلسطين من الصندوق الأخضر للمناخ، للتكيف مع التغيرات المناخية التي تؤثر سلبًا على قطاع المياه ، ويندرج ضمن أولويات فلسطين المدرجة في خطة التكيف الوطني. حيث تم من خلاله الربط بين قطاع المياه مع قطاعي الطاقة والزراعة ، وبالتالي سيتم تنفيذ البرنامج بالتعاون الكامل بين جميع الشركاء الرئيسيين لتحقيق إدارة برامج فعالة ومتكاملة.

رام الله - دنيا الوطنترأس رئيس سلطة المياه اليوم الاجتماع الاول للجنة التوجيهية لبرنامج توافر المياه والتكيف الزراعي للتغيرات المناخية في شمال غزة بمشاركة الوكالة الفرنسية للتنمية ومنظمة الامم المتحدة للغذاء والممثلية الايرلندية في فلسطين وبحضور ممثليين الشركاء الفلسطينين في البرنامج وزراة الزراعة والمالية وسلطة جودة البيئة وسلطة الطاقة ومجلس التنظيم ومصلحة الساحل، ويهدف هذا البرنامج لتوفير المصادر الإضافية للمياه بما يحقق الأمن المائي الذي يعد احد التحديات الرئيسية في فلسطين وكذلك تحقيق الأمن الغذائي في قطاع غزة.