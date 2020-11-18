إيطاليا: ارتفاع كبير بمعدل الإصابات والوفيات اليومية بفيروس (كورونا)

سجلت إيطاليا اليوم الأربعاء، ارتفاعاً كبيراً في معدل الإصابات والوفيات اليومية بفيروس (كورونا) المستجد، (كوفيد-19).



يأتي ذلك بعدما أعلنت وزارة الصحة في البلاد، تسجيل 753 وفاة و34282 إصابة جديدة بالفيروس خلال 24 ساعة الماضية.





وتشير هذه الأرقام إلى صعود من 731 وفاة، و32191 إصابة أمس الثلاثاء.











رام الله - دنيا الوطن