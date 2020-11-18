الشعبيّة: ستظل سوريا العروبة "شوكة في وجه العدو الصهيوني وحلفائه"





يأتي ذلك بعد مقتل ثلاثة عسكريين جرّاء غارات إسرائيلية، استهدفت مواقع عسكريّة في المنطقة الجنوبيّة للعاصمة دمشق.



وأكَّدت "الشعبية" في بيان صل "دنيا الوطن" نسخة عنه، وقوفها الثابت إلى جانب الشعب السوري وجيشه الباسل وحقه في التصدي للعدوان والدفاع عن أرضه وسيداته.



وشدّدت الجبهة على أنّ "العدوان الصهيوني لم ولن ينجح في سعيه لتحقيق معادلات جديدة تستهدف تحييد دور الجمهورية العربيّة السوريّة المركزي في دعم المقاومة ومواجهة مؤامرات التصفية التي تستهدف المنطقة".



وختمت الجبهة بيانها بالتأكيد على أنّ سوريا العروبة "ستظّل شوكة في حلق العدو الصهيوني وحلفائِه، مُعربةً عن ثقتها بقدرة الجمهورية العربيّة السوريّة على تحقيق الانتصار على هذا العدوان الصهيوني الغاشم كما انتصرت سابقًا على المؤامرات الكونيّة التي استهدفتها وبما يضع حدًا للعدوان واستباحة السيادة السوريّة".





رام الله - دنيا الوطنتقدّمت الجبهة الشعبيّة لتحرير فلسطين بخالص تعازيها إلى الجمهورية العربيّة السوريّة جيشًا وقيادةً وحكومةً وشعبًا.