الجزائر تسجل حصيلة يومية قياسية جديدة لإصابات فيروس (كورونا)





وبذلك يرتفع إجمالي الإصابات بفيروس (كورونا) إلى 70629، والوفيات إلى 2206.



وتماثل 627 مريضا للشفاء من مرض (كوفيد-19) في الـ24 ساعة الأخيرة، ليرتفع إجمالي المتعافين إلى 46326، فيما يخضع 43 مريضا للعلاج في وحدات العناية المركزة.



وكان رئيس الوزراء عبد العزيز جراد أعلن الأحد أن السلطات ستعاود فرض قيود تهدف لمكافحة انتشار الفيروس ابتداء من يوم الثلاثاء.



رام الله - دنيا الوطنسجلت الجزائر اليوم الأربعاء، حصيلة يومية قياسية جديدة لفيروس (كورونا) المستجد، (كوفيد-19).يأتي ذلك بعدما أعلنت السلطات الصحية في البلاد، تسجيل 1038 إصابة جديدة بالفيروس، في أعلى حصيلة يومية منذ بدء الجائحة، مشيرة إلى أنه تم تسجيل 20 وفاة جديدة بالفيروس.