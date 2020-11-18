لبنان: تسجيل ارتفاع كبير بعدد الإصابات اليومية بفيروس (كورونا)

سجل لبنان اليوم الأربعاء، ارتفاعاً كبيراً بعدد الإصابات اليومية بفيروس (كورونا) المستجد، (كوفيد-19).





يأتي ذلك بعد تسجيل 2084 إصابة جديدة بالفيروس، بالإضافة إلى 13 حالة وفاة خلال الـ24 ساعة الماضية، وفق ما قالت وزارة الصحة في البلاد، مشيرة إلى أن العدد الإجمالي للإصابات منذ بدء إنتشار الفيروس في شهر شباط/فبراير ارتفع الى 110037، أما إجمالي الوفيات فبلغ 852.



وأوضحت الوزارة أن هناك 872 شخصا يتلقون العلاج في ​المستشفيات​، و327 حالة في العناية المركزة، منها 136 على أجهزة ​التنفس​ الاصطناعي.









رام الله - دنيا الوطن