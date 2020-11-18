قوات الاحتلال تسلم ثلاثة قرارات إبعاد لمقدسيين عن المسجد الأقصى

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رام الله - دنيا الوطن

سلمت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، ثلاثة قرارات إبعاد عن المسجد الاقصى المبارك تتراوح بين أسبوع وستة أشهر لعدد من المواطنين المقدسيين.



وسلمت شرطة الاحتلال مدير مركز المخطوطات في المسجد الاقصى المبارك رضوان عمرو وحارس المسجد محمد الصالحي قرارين بإبعادهما عن المسجد لمدة أسبوع.



كما سلمت شرطة الاحتلال نائب أمين سر اللجنة التنظيمية لحركة فتح عرين الزعانين قراراً بإبعاده عن المسجد الاقصى المبارك لستة شهور.



وكانت سلطات الاحتلال أفرجت عن عضو إقليم القدس لحركة فتح ياسر درويش بعد استدعائه صباح اليوم للتحقيق في "المسكوبية".