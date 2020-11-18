"الداخلية" بغزة: لا صحة لما يتم تداوله بخصوص قرار الإغلاق واجتماع للجنة العليا غداً

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رام الله - دنيا الوطن

قالت وزارة الداخلية والأمن الوطني، بغزة اليوم الأربعاء: إنه لا صحة لما يتم تداوله بخصوص قرار الإغلاق الشامل في القطاع.



جاء ذلك في تصريحات للمتحدث باسم الوزارة، إياد البزم، لإذاعة (القدس) المحلية، مضيفاً أن اجتماعاً للجنة العليا للأزمة سيعقد غداً.



وكان البزم قال أمس خلال مؤتمر صحفي عقده، الثلاثاء، للحديث عن جهود وزارة الداخلية في مواجهة فيروس (كورونا) إن الوزارة بصدد اتخاذ جملة من الإجراءات الصعبة، قد تصل للإغلاق الشامل، حال استمرار ارتفاع معدل تسجيل الإصابات بفيروس (كورونا) المستجد.



وأعلنت وزارة الصحة بغزة، اليوم الأربعاء، عن وفاة أربعة مواطنين في مستشفى غزة الأوروبي، ومجمع الشفاء الطبي، بالإضافة إلى تسجيل 600 إصابة جديدة بفيروس (كورونا)، بعد إجراء 2723 فحصاً مخبرياً للعينات.