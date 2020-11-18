الأردن يسجل حصيلة يومية قياسية بعدد إصابات فيروس (كورونا)

سجل الأردن اليوم الأربعاء، حصيلة يومية قياسية بعدد إصابات فيروس (كورونا) المستجد، (كوفيد-19).





يأتي ذلك بعدما أعلنت وزارة الصحة، تسجيل 7933 إصابة بالفيروس في الـ24 ساعة الأخيرة، ليرتفع إجمالي الإصابات في البلاد، إلى 163926.



كما رصدت وزارة الصحة 60 وفاة جديدة بالفيروس، ليرتفع عدد الوفيات بالفيروس، إلى 1969.



ويبلغ العدد الإجمالي للمرضى الذين يتلقون العلاج في المستشفيات حاليا 2134، منهم 473 يعالجون في وحدات العناية المركزة.



في المقابل، بلغ عدد حالات الشفاء لهذا اليوم في العزل المنزلي والمستشفيات 4629 حالة، ليصل إجمالي المتعافين إلى 94896.



رام الله - دنيا الوطن