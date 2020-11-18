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شؤون فلسطينية

فلسطين وقبرص تبحثان افاق التعاون في المجال السياحي لما بعد جائحة (كورونا)

فلسطين وقبرص تبحثان افاق التعاون في المجال السياحي لما بعد جائحة (كورونا)
رام الله - دنيا الوطن
استقبلت رُلى معايعة وزيرة السياحة والآثار ممثل جمهورية قبرص لدى فلسطين السيد سافاس فلاديميرو، حيث جرى اللقاء في مقر الوزارة بمدينة بيت لحم.

ورحبت الوزيرة معايعة بالسيد سافاس، متمنية له النجاح في مهمته الجديدة مدير لقسم الشرق الاوسط، مؤكدة تطلعها لمزيد من العمل والتعاون الثنائي بين الجابين في مجال السياحي ومجال الحفاظ على التراث الثقافي وتبادل الخبرات بين الجانبين.

وتحدثت معايعة عن اخر التطورات لجائحة (كورونا)، وما وصلت له الجهود الفلسطينية لمكافة هذا الوباء العالمية، لحماية الانسان الفلسطيني، حيث ان إن قطاع السياحة في فلسطين الأكثر تضررا بشكل خاص وهو القطاع الأخير الذي ستعود اليه الحياة مجددا بعد زوال جائحة كورنا.

معايعة قالت إن الوزارة تعمل على اعداد الخطط والبرامج على عدة اصعدة منها ما هو مرتبط بالترويج السياحي الفلسطيني وتعزيز الثقة واعادة الربط مع وكالات السياحة العالمية، والعمل على تأهيل وتطوير القطاع السياحي والتحضير للمرحلة القادمة لنكون جاهزين ومستعدين للبدء بالعمل عندما تسمح الظروف لإعادة دوران عجلة السياحة من جديد.

وتحدثت معايعة على ضرورة التشبيك المباشر بين القطاع السياحي الفلسطيني والقبرصي فور انتهاء جائحة (كورونا) وعودة النشاط السياحي، مما سيساهم في ان يأتي السائح القبرصي الى فلسطين ضمن برامج سياحية فلسطينية ومستخدما للمرافق السياحية الفلسطيني من فنادق ومواصلات ومتاجر تحف شرقية وغيرها.

واكدت معايعة "اننا في وزارة السياحة والآثار نسعى لان تكون تجربة السائح في فلسطين تجربة غنية بحيث يعود الى وطنه حامل صورة جميلة عن فلسطين وشعبها وأهلها ومطلع على ما يعانيه الشعب الفلسطيني من ظلم تاريخي". 

وتباحث الجانبان في سبل تطوير التعاون الثنائي المشترك وسبل تطوير افاق المشاريع الثنائية التي تساهم في الحفاظ على التراث الثقافي بالإضافة لسبل توقيع مذكرة تفاهم مشتركة في المجال السياحي، علاوة على بحث أفضل السبل الكفيلة بتحقيق تشبيك مباشر ما بين القطاع السياحي الفلسطيني ونظيرة القبرصي. 

ومن جهته، أكد السفير سافاس على ثقته الكبيرة بتجاوز فلسطين لجائحة (كورونا) العالمية وذلك بفضل الإجراءات التي اتخذتها الحكومة الفلسطينية، مؤكدا استعداد قبرص لتوفير كافة اشكال الدعم والتعاون مع فلسطين، وخاصة في مجال التطوير السياحي لما بعد جائحة (كورونا)، شاكرا الوزيرة معايعة على تعاونها الكبير والبناء مما ساهم في تطوير افاق التعاون بين البلدين.

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