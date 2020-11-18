معروف: لم يُتخذ أي قرار بالإغلاق الشامل ولا صحة لما يتم تداوله بذلك

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رام الله - دنيا الوطن

أكد سلامة معروف، رئيس المكتب الاعلامي الحكومي، أنه لم يتم اتخاذ أي قرار بالاغلاق الشامل، نافيا صحة ما يتم تداوله بهذا الخصوص.



وأشار معروف في تصريحات له، مساء اليوم الأربعاء، إلى أن الإعلان عن القرارات الحكومية، يتم فقط عبر العناوين الاعلامية الرسمية، وهي معروفة للجميع.