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شؤون فلسطينية

إصابات بالاختناق في مواجهات مع الاحتلال بالبيرة

إصابات بالاختناق في مواجهات مع الاحتلال بالبيرة
رام الله - دنيا الوطن
أصيب أربعة مواطنين بالاختناق نتيجة استنشاق الغاز المسل للدموع خلال مواجهات مع قوات الاحتلال الإسرائيلي عند جبل الطويل في مدينة البيرة، بالقرب من مستوطنة "بسجوت" المقامة على أراضي المواطنين.

وذكرت جمعية الهلال الأحمر أن طواقمه عالجت أربعة مصابين بالاختناق نتيجة إطلاق قوات الاحتلال الغاز المسيل للدموع خلال مواجهات جرت في المنطقة، بحسب ما جاء على موقع الوكالة الفلسطينية الرسمية.

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