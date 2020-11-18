دولي

روسيا: إصابات (كورونا) اليومية تلامس الـ21 ألفا وقفزة "غير مسبوقة" بالوفيات

روسيا: إصابات (كورونا) اليومية تلامس الـ21 ألفا وقفزة "غير مسبوقة" بالوفيات
رام الله - دنيا الوطن
سجلت السلطات الصحية الروسية لأول مرة منذ أسبوع أقل من 21 ألف إصابة جديدة بفيروس (كورونا)، فيما شهدت حصيلة الوفيات بالوباء قفزة غير مسبوقة بأكثر من 450 حالة وفاة في يوم واحد.

وأعلنت غرفة العمليات الخاصة بمحاربة انتشار الفيروس التاجي، اليوم الأربعاء، في تقريرها اليومي، عن رصد 20985 إصابة جديدة بالعدوى، مقابل 22410 إصابات في اليوم السابق، مشيرة إلى عدم ظهور أعراض الإصابة لدى 24.3% من المرضى الجدد، بحسب ما جاء على موقع (روسيا اليوم).

وتتوزع الإصابات الجديدة بين كافة أقاليم روسيا الـ85، ويعود أكبر عدد منها إلى العاصمة موسكو (4174 إصابة، أي أدنى حصيلة منذ 28 أكتوبر، ومدينة سان بطرسبورغ (2215 إصابة).

وشهدت حصيلة ضحايا مرض "كوفيد-19" الذي يسببه (كورونا) في روسيا قفزة غير مسبوقة بـ456 حالة وفاة خلال اليوم الأخير، مقابل 442 وفاة في اليوم السابق.

وارتفع إجمالي عدد الإصابات بالفيروس التاجي التي سجلت في روسيا منذ بداية الجائحة بواقع 1.1% خلال آخر 24 ساعة، وأصبح مليون و991998 إصابة مؤكدة، منها 34387 حالة وفاة، و456528 حالة نشطة (ما يمثل تراجعا بـ4650 حالة نشطة منذ أمس).

وشهدت حصيلة المتعافين من "كوفيد-19" في روسيا خلال الساعات الـ24 الماضية زيادة قياسية بـ25179 حالة شفاء، وبلغت مليون و501083 شخصا.

وتجاوز عدد حالات الشفاء الجديدة عدد الإصابات خلال 24 ساعة في روسيا لأول مرة منذ 16 سبتمبر.

وأجري في البلاد حتى اليوم أكثر من 70 مليون فحص مختبري لتشخيص الإصابات بـ(كورونا) (525 ألفا منها خلال آخر 24 ساعة) ولا يزال أكثر من 463 ألف شخص تحت الرقابة الطبية.

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