بحرية الاحتلال تطلق النار تجاه مركبي صيد فلسطينييْن ببحر شمال القطاع

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رام الله - دنيا الوطن

اطلقت بحرية الاحتلال الاسرائيلي، مساء اليوم الأربعاء، نيران رشاشاتها، تجاه مركبي صيد فلسطينييْن في بحر شمال قطاع غزة، بحسب ما جاء على موقع (مفزاك درومي) الإسرائيلي.



وبحسب الموقع ذاته، فإن اطلاق النيران على المركبين، جاء بحجة انهما تجاوزا المنطقة المسموح بها للصيد.