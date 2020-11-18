كهرباء غزة: فصل خط جباليا وجاري المتابعة لمعرفة طبيعة الخلل

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رام الله - دنيا الوطن

أعلنت شركة توزيع الكهرباء في محافظات قطاع غزة، مساء اليوم الأربعاء، فصل خط جباليا من داخل الاراضي الفلسطينية المحتلة عام 1948.



واشارت الشركة في تصريح لها، إلى أنه جاري المتابعة مع الجهات المختصة؛ لمعرفة طبيعة الخلل.