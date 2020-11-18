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رسميا.. افتتاح منفذ عرعر بين العراق والسعودية

رسميا.. افتتاح منفذ عرعر بين العراق والسعودية
رام الله - دنيا الوطن
أعلنت هيئة المنافذ الحدودية في العراق، الأربعاء، افتتاح منفذ عرعر الحدودي مع السعودية بشكل رسمي، أمام التبادل التجاري بين البلدين.

وجرت مراسم الافتتاح بحضور وزير الداخلية العراقي عثمان الغانمي ونائب قائد العمليات المشتركة الفريق الركن عبد الأمير الشمري واللواء عمر عدنان الوائلي رئيس هيئة المنافذ الحدودية ومحافظي الأنبار وكربلاء وقائدي شرطة الأنبار والحدود، بحسب ما جاء على موقع (سكاي نيوز).

ومثل الجانب السعودي السفير السعودي في العراق وعدد من المسؤولين الحكوميين.

وقالت وكالة الأنباء العراقية  إن "جميع الاستعدادات أصبحت مكتملة بافتتاح منفذ عرعر الحدودي للأغراض التجارية ومرور المسافرين".

رئيس هيئة المنافذ الحدودية في السعودية، عمر الوائلي قال في تصريحات إن "افتتاح منفذ عرعر من الخطوات المهمة لعمل المنافذ الحدودية، لأنه بوابة رئيسية لدول الخليج على العراق".

ونقلت صحيفة (الشرق الأوسط) عن عبد العزيز الشمري، السفير السعودي لدى بغداد، قوله إن افتتاح منفذ "جديدة عرعر" من شأنه أن يساهم في زيادة التبادل التجاري بين البلدين، ويزيد من الاستثمارات النوعية من الجانبين.

ولفت إلى أن "جميع الإجراءات الموجودة في عملية التبادل التجاري في المنفذ مؤمنة بشكل كامل حالياً، ولا توجد أي مشكلة بخصوص التعاون مع السعودية بخصوص فتح المنفذ، وأن مسؤولية حماية منفذ عرعر تقع على عاتق قوة من الجيش العراقي، إضافة إلى الجهات التي تعمل بها الجهات الأمنية والجهات الرقابية".

من جانبه، قال نائب قائد العمليات المشتركة العراقية الفريق الركن عبد الأمير الشمري في مقابلة له مع وكالة الأنباء العراقية (واع): إن "قيادة العمليات المشتركة أنجزت إجراءات تأمين الطريق باتجاه منفذ عرعر مع السعودية، وأن الطريق من منفذ عرعر إلى منطقة النخيب، ومن ثمة باتجاه محافظة الأنبار أو باتجاه كربلاء المقدسة مؤمن بالكامل بنسبة 100%".

ومنفذ "جديدة عرعر" هو المعبر الحدودي الذي يربط السعودية مع العراق، ويقع في محافظة جديدة عرعر، على بعد 50 كيلومترا شمال مدينة عرعر، و15 كيلومترا عن مدينة النخيب العراقية.

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