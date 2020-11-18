منظمة التعاون الإسلامي تسلّم منحة من نيجيريا لوزارة الصحة

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رام الله - دنيا الوطن

سلمت منظمة التعاون الإسلامي، منحة مالية لوزارة الصحة الفلسطينية، مقدمة من الحكومة النيجيرية، للمساعدة في مواجهة جائحة (كورونا).



وتسلمت وزيرة الصحة، د. مي الكيلة المنحة، اليوم الأربعاء، من القائم بأعمال ممثلة منظمة التعاون الإسلامي في فلسطين، د. علي صافي.



وقال د. صافي: إن هذه المنحة هي ثمرة جهود قام بها الأمين العام للمنظمة د. يوسف بن أحمد العثيمين، حيث وجه خطاباً لوزراء خارجية الدول الأعضاء في المنظمة لدعم فلسطين ووزارة الصحة في مكافحة جائحة (كورونا)، حيث استجابت نيجيريا لهذا الطلب، وقدمت دعماً مالياً لوزارة الصحة.



من جهتها، أشادت وزيرة الصحة بجهود منظمة التعاون الإسلامي في دعم القطاع الصحي في فلسطين، مؤكدة عمق العلاقات التي تربط فلسطين بنيجيريا.



وقدمت الكيلة، شكرها للرئيس النيجيري وحكومة بلاده والشعب النيجيري على هذا الدعم، الذي تحتاجه فلسطين في هذه المرحلة.