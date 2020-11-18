فتاة أردنية تحاول الانتحار من أعلى جسر عبدون بالعاصمة عمان

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رام الله - دنيا الوطن

حاولت فتاة أردنية، اليوم الأربعاء، الانتحار، بإلقاء نفسها من فوق جسر عبدون المعلق في العاصمة عمان.



وعملت الأجهزة الأمنية على ثني الفتاة عن الانتحار، بعد التفاوض معها، بحسب ما جاء على موقع (رؤيا) الأردني.



وقال الناطق الإعلامي باسم مديرية الأمن العام: إن بلاغاً ورد لمديرية شرطة وسط عمان، بوجود فتاة، تهدد بإلقاء نفسها من أعلى جسر عبدون، اليوم الأربعاء، حيث تم التحرك للمكان، وتمكن رجال الأمن العام من إقناعها بالعدول عن ذلك.