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1900 إصابة بفيروس (كورونا) في مصنع للكمامات والألبسة في الأردن

1900 إصابة بفيروس (كورونا) في مصنع للكمامات والألبسة في الأردن
رام الله - دنيا الوطن
قال رئيس مجلس مفوضي السلطة، نايف بخيت، الأربعاء: إن "الإصابات المسجلة في أحد مصانع العقبة اليوم (الأربعاء) ليست كلها جديدة، بل هي حصيلة مستمرة منذ أسبوع".

وأضاف لموقع وكالة (المملكة)، أنه "لا يعمل في المصنع أي أردني حالياً"، مردفاً: "الأردنيون في المصنع المذكور لم يعملوا في المصنع منذ تموز/ يوليو الماضي، ويتقاضون رواتبهم منذ ذلك الوقت".

وكانت وكالة (المملكة)، قد أكدت في وقت سابق من اليوم، أنه جرى تسجيل أكثر من 1900 إصابة بفيروس (كورونا) المستجد في أحد المصانع القائمة في محافظة العقبة.

وأوضح بخيت، أن "العاملين بالمصنع يقيمون في إسكانات
 خاصة، ولا يختلطون بالمحيط".

وأضاف، أن "المصنع الذي شهد تسجيل الإصابات متخصص في صناعة الألبسة، ويعمل فيه نحو 3000 عامل وعاملة".

وأشار إلى أن "85% من العمالة الموجودة في المصنع من جنسية أجنبية، يقطنون في منطقة الشامية في المحافظة، ومصادر مطلعة أكدت تشديد الحراسة عليهم"، لافتاً النظر إلى أن "المصنع مقام في المدينة الصناعية، وفيها عمالة محلية".

"الإصابات ليست جديدة ولها أسبوع وقاربت الحالات المصابة على الانتهاء من فترة الحجر الصحي"، بحسب بخيت، الذي أوضح أن "المصابين يسكنون في مناطق معزولة بعيدة عن أي تجمع سكاني، وليس لهم اختلاط مع أي من مكونات المجتمع في العقبة، وموجود لديهم أطباء وممرضون".

وأضاف بخيت: أن "المصنع يعمل في مجال الألبسة، ويتم تصديرها إلى الولايات المتحدة الأميركية"، موضحاً أن "المصنع عمل في مجال الكمامات الواقية في شهري نيسان/ أبريل وأيار/مايو الماضيين، كمساعدة للقطاع الصحي وبدون مقابل، وتم توزيعها عن طريق وزارة الصحة سابقاً".

"بروتوكول علاجي"

وزارة الصحة، قالت: إن الفرق الوبائية المتخصصة، تتابع الحالات المثبت إصابتها في أحد مصانع العقبة، ويتم التعامل معهم ضمن البروتوكول العلاجي والوقائي، باتخاذ التدابير الصحية والتأكيد على تطبيقها من خلال متابعة الحالات وعزلها، وفحص المخالطين للحد من انتشار سلسلة العدوى.

وبينت الوزارة  في بيان صحفي الأربعاء، أنها سجلت في الآونة الأخيرة عدداً من الإصابات لدى العاملين في مؤسسات القطاعين العام والخاص على حد سواء، لاسيما لدى العاملين في المصانع أو المؤسسات بمختلف أشكالها.

وتنبه الوزارة إلى أن أي شخص ثبتت إصابته، وتظهر عليه الأعراض ضرورة الاتصال مع المعنيين على الخط المخصص للاستفسار عن فيروس (كورونا) 111 لمتابعة حالته الصحية أو إدخاله إلى المستشفى في حال ظهرت عليه أعراض شديدة، وكان بحاجة إلى رعاية صحية.

مدير صحة العقبة، الدكتور صائب حياصات، تفقد مصانع سجلت فيها حالات؛ للتأكد من تطبيق الإجراءات الصحية المطلوبة، كما اطلع مساعد الأمين للرعاية الصحية الأولية، الدكتور غازي شركس، خلال وجوده في المحافظة على الإجراءات المتخذة لضمان تطبيق البروتوكولات بالمستوى المطلوب.

يذكر، أن السلطات الصحية والإدارية في محافظة العقبة، تتابع وتنسق مع الأجهزة المعنية، لضمان استقرار الوضع الصحي في جميع المؤسسات والمنشآت، من خلال تطبيق الإجراءات الوقائية وأي إجراء يحتاج إلى متابعة.

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