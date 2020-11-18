البحرين وإسرائيل تتفقان على تبادل فتح السفارات

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رام الله - دنيا الوطن

أكد وزير خارجية البحرين، عبد اللطيف الزياني، أنه نقل طلباً رسمياً لفتح سفارة لدى إسرائيل، ووافق على طلب إسرائيلي لفتح سفارة في العاصمة البحرينية المنامة.



وقال وزير الخارجية الإسرائيلي، غابي اشكنازي، اليوم الأربعاء، عقب لقائه مع نظيره البحريني: "اتفقنا على فتح سفارات متبادلة قريباً"، بحسب ما جاء على موقع (روسيا اليوم).



ووصل وزير خارجية البحرين، في أول زيارة رسمية له إلى إسرائيل، اليوم، وذلك بعد توقيع اتفاق إقامة العلاقات الدبلوماسية بين البلدين الشهر الماضي بالمنامة.



وصادق مجلس الوزراء الإسرائيلي يوم الأحد الماضي، على الإعلان المشترك حول إقامة علاقات دبلوماسية وسلمية وودية بين إسرائيل ومملكة البحرين، ليصبح نافذاً حسب القانون الإسرائيلي، وذلك عقب إقراره من قبل (كنيست) يوم العاشر من الشهر الجاري.



ووفق ما عرض على (كنيست)، فإن إقامة العلاقات بين الطرفين تشمل اعتراف كل طرف بسيادة الطرف الآخر، والحق بالعيش بأمن وسلام، ونبذ العنف، فضلاً عن إقامة علاقات صداقة وتعاون وحل الخلافات بطرق سلمية.



ويجعل هذا الاتفاق من البحرين رابع دولة، بعد الإمارات والأردن في 1994 ومصر في 1979، تقيم علاقات دبلوماسية مع إسرائيل، فيما كان السودان آخر الدول، التي أعلنت تطبيع العلاقات مع إسرائيل.