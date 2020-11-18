عربي

البحرين وإسرائيل تتفقان على تبادل فتح السفارات

البحرين وإسرائيل تتفقان على تبادل فتح السفارات
رام الله - دنيا الوطن
أكد وزير خارجية البحرين، عبد اللطيف الزياني، أنه نقل طلباً رسمياً لفتح سفارة لدى إسرائيل، ووافق على طلب إسرائيلي لفتح سفارة في العاصمة البحرينية المنامة.

وقال وزير الخارجية الإسرائيلي، غابي اشكنازي، اليوم الأربعاء، عقب لقائه مع نظيره البحريني: "اتفقنا على فتح سفارات متبادلة قريباً"، بحسب ما جاء على موقع (روسيا اليوم).

ووصل  وزير خارجية البحرين، في أول زيارة رسمية له إلى إسرائيل، اليوم، وذلك بعد توقيع اتفاق إقامة العلاقات الدبلوماسية بين البلدين الشهر الماضي بالمنامة.

وصادق مجلس الوزراء الإسرائيلي يوم الأحد الماضي، على الإعلان المشترك حول إقامة علاقات دبلوماسية وسلمية وودية بين إسرائيل ومملكة البحرين، ليصبح نافذاً حسب القانون الإسرائيلي، وذلك عقب إقراره من قبل (كنيست) يوم العاشر من الشهر الجاري.

ووفق ما عرض على (كنيست)، فإن إقامة العلاقات بين الطرفين تشمل اعتراف كل طرف بسيادة الطرف الآخر، والحق بالعيش بأمن وسلام، ونبذ العنف، فضلاً عن إقامة علاقات صداقة وتعاون وحل الخلافات بطرق سلمية.

ويجعل هذا الاتفاق من البحرين رابع دولة، بعد الإمارات والأردن في 1994 ومصر في 1979، تقيم علاقات دبلوماسية مع إسرائيل، فيما كان السودان آخر الدول، التي أعلنت تطبيع العلاقات مع إسرائيل.

أخبار ذات صلة

جيش الاحتلال يكشف: هذا ما استهدفناه بسوريا أمس

جيش الاحتلال يكشف: هذا ما استهدفناه بسوريا أمس

مصر.. حادث &#34;مأسوي&#34; أمام المتحف المصري ونقل أكثر من 17 طفلاً للمشافي

مصر.. حادث "مأسوي" أمام المتحف المصري ونقل أكثر من 17 طفلاً للمشافي

أبوغزالة: الولايات المتحدة مقبلة على مرحلتين حساستين

أبوغزالة: الولايات المتحدة مقبلة على مرحلتين حساستين

الطائرة البحرينية تصل مطار بن غوريون على متنها وفد بحريني وأمريكي

الطائرة البحرينية تصل مطار بن غوريون على متنها وفد بحريني وأمريكي

محمد بن زايد للرئيس الإسرائيلي: يشرفنا تلبية دعوتكم لزيارة صديقتنا إسرائيل

محمد بن زايد للرئيس الإسرائيلي: يشرفنا تلبية دعوتكم لزيارة صديقتنا إسرائيل

اليوم إقلاع أول رحلة جوية تجارية من البحرين إلى إسرائيل

اليوم إقلاع أول رحلة جوية تجارية من البحرين إلى إسرائيل

مقتل ثلاثة عسكريين سوريين في غارات إسرائيلية على جنوب دمشق

مقتل ثلاثة عسكريين سوريين في غارات إسرائيلية على جنوب دمشق

الأردن: قرار بجعل المركز الوطني للأمن وإدارة الأزمات صاحب المرجعية لإدارة أزمة (كورونا)

الأردن: قرار بجعل المركز الوطني للأمن وإدارة الأزمات صاحب المرجعية لإدارة أزمة (كورونا)

التعليقات

الدنيا حكايات

أسلحة إسرائيل والمقاومة الفلسطينية والعرب

أسلحة إسرائيل والمقاومة الفلسطينية والعرب

شؤون فلسطينية

41 مستوطناً يقتحمون المسجد الأقصى

41 مستوطناً يقتحمون المسجد الأقصى

جودة البيئة: إرجاع شاحنة إسرائيلية محملة بالنفايات الخطرة السائلة لإسرائيل

جودة البيئة: إرجاع شاحنة إسرائيلية محملة بالنفايات الخطرة السائلة لإسرائيل

تيسير خالد: إسرائيل اختصرت الاتفاقيات الموقعة على التنسيق الأمني وأموال المقاصة

تيسير خالد: إسرائيل اختصرت الاتفاقيات الموقعة على التنسيق الأمني وأموال المقاصة

نائل البرغوثي.. (41 عاماً) بالأسر في أطول فترة اعتقال بتاريخ الحركة الأسيرة

نائل البرغوثي.. (41 عاماً) بالأسر في أطول فترة اعتقال بتاريخ الحركة الأسيرة

ثلاثة أسرى يدخلون أعوامًا جديدة في سجون الاحتلال

ثلاثة أسرى يدخلون أعوامًا جديدة في سجون الاحتلال

الصحة بغزة: 4 حالات وفاة و600 إصابة جديدة بفيروس (كورونا) خلال 24 ساعة

الصحة بغزة: 4 حالات وفاة و600 إصابة جديدة بفيروس (كورونا) خلال 24 ساعة

الاحتلال يُغلق طرقاً زراعية جنوب الخليل

الاحتلال يُغلق طرقاً زراعية جنوب الخليل

مستوطنون يقتحمون سبسطية بنابلس

مستوطنون يقتحمون سبسطية بنابلس

منوعات

أمل حجازي لنضال أحمدية &#34;هل آمنتي؟&#34;.. وأحمدية &#34;الله لا يقدر ألبس حجاب&#34;

أمل حجازي لنضال أحمدية "هل آمنتي؟".. وأحمدية "الله لا يقدر ألبس حجاب"

شاهد: منى زكي توجه رسالة لمتابعيها &#34;حاسبوا على كلامكم&#34;

شاهد: منى زكي توجه رسالة لمتابعيها "حاسبوا على كلامكم"

شاهد: محرك البحث (google) يحتفل بميلاد أحمد زكي

شاهد: محرك البحث (google) يحتفل بميلاد أحمد زكي

شاهد: أحمد حلمي يحقق إيرادات خيالية بأفلامه المُضحكة

شاهد: أحمد حلمي يحقق إيرادات خيالية بأفلامه المُضحكة

شاهد: ظهور مفاجئ لرجاء الجداوي

شاهد: ظهور مفاجئ لرجاء الجداوي

شاهد: أول ظهور لرهف صوالحة بعد إصابتها بفيروس كورونا

شاهد: أول ظهور لرهف صوالحة بعد إصابتها بفيروس كورونا

بعد قصة طلاق تامر حسني..زوجة تامر عاشور تنشر الغسيل الوسخ

بعد قصة طلاق تامر حسني..زوجة تامر عاشور تنشر الغسيل الوسخ

شاهد: دنيا بطمة تشكي الويلات من مولودتها الجديدة

شاهد: دنيا بطمة تشكي الويلات من مولودتها الجديدة

شاهد: ميريام فارس تستعرض رشاقتها بعد ولادتها

شاهد: ميريام فارس تستعرض رشاقتها بعد ولادتها

سما المصري تنهار بالمحكمة وتأكيدات بمعاقبتها بتهمة الإغراء بالدعارة

سما المصري تنهار بالمحكمة وتأكيدات بمعاقبتها بتهمة الإغراء بالدعارة

عربي

مصر.. حادث &#34;مأسوي&#34; أمام المتحف المصري ونقل أكثر من 17 طفلاً للمشافي

مصر.. حادث "مأسوي" أمام المتحف المصري ونقل أكثر من 17 طفلاً للمشافي

الطائرة البحرينية تصل مطار بن غوريون على متنها وفد بحريني وأمريكي

الطائرة البحرينية تصل مطار بن غوريون على متنها وفد بحريني وأمريكي

محمد بن زايد للرئيس الإسرائيلي: يشرفنا تلبية دعوتكم لزيارة صديقتنا إسرائيل

محمد بن زايد للرئيس الإسرائيلي: يشرفنا تلبية دعوتكم لزيارة صديقتنا إسرائيل

اليوم إقلاع أول رحلة جوية تجارية من البحرين إلى إسرائيل

اليوم إقلاع أول رحلة جوية تجارية من البحرين إلى إسرائيل