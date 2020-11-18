الخارجية الفلسطينية تُعلن توفير رحلة جديدة لشيكاغو يوم 25 الجاري

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رام الله - دنيا الوطن

أعلنت وزارة الخارجية والمغتربين، وسفارة دولة فلسطين لدى المملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة، عن توفر رحلة جديدة إلى شيكاغو للمسجلين لديها في الفترة ما بين 04/11/2020 ولغاية 07/11/2020 عبر المنصة الإلكترونية.



ودعت الخارجية في بيان صحفي اليوم الأربعاء، جميع من سجلوا المباشرة بالحجز وشراء التذاكر على متن رحلة الملكية رقم (RJ263) المتجة إلى شيكاغو بتاريخ 25/11/2020، من خلال نظام https://repat.rj.com/ أو الاتصال بمركز الاتصال الخاصة بالملكية او وكيل السفر المحلي، بحسب ما جاء على موقع الوكالة الفلسطينية الرسمية.



وأهابت بجميع من يحجزون ويشترون التذاكر على متن الرحلة المذكورة أعلاه، إجراء فحص (كورونا) صباح يوم الاثنين الموافق 23/11/2020، والتواجد في المعابر (الاستراحة) الساعة السابعة من صباح يوم الأربعاء الموافق 25/11/2020، ومعهم نتائج فحص (كورونا) مطبوعة.



ودعت جميع من يقومون بالحجز وشراء التذاكر إلى ضرورة الدخول إلى الرابط الإلكتروني التالي، وتأكيد إجراء الحجز وفحص (كورونا): www.mofa.pna.ps/reservation .



وأكدت الخارجية أنها ملتزمة بتسهيل سفر جميع الطلبة والمواطنين ورجال الأعمال، الذين سجلوا لديها على المنصة الإلكترونية، علماً أنها أوقفت العمل بالآلية المتبعة حتى إشعار آخر.