فصائل المقاومة: عودة التنسيق الأمني مع الاحتلال طعنة لآمال شعبنا بتحقيق الوحدة



وطالبت، السلطة الفلسطينية، بالرجوع عن هذا القرار والكف عن ممارسة سياسة التفرد بالقرار السياسي، والدفع بقوة باتجاه تحقيق وحدة وطنية حقيقية، تقوم على أساس الحفاظ على ثوابت الشعب الفلسطيني.



في سياق آخر، دانت فصائل المقاومة الفلسطينية، زيارة وزير خارجية البحرين لإسرائيل، مشيرة إلى أن هذه الزيارة تعبر عن حالة الهوان، التي وصل إليها المطبعون.



ودعت الفصائل في بيانها، لتشكيل جبهة عريضة لمواجهة التنسيق الأمني والتطبيع مع الاحتلال، قائلة: "ستبقى العلاقة الحقيقية بين شعبنا والكيان الصهيوني، هي التضاد والصراع المستمر حتى دحر الاحتلال عن أرضنا، وتحرير فلسطين من بحرها إلى نهرها".

وقالت الفصائل في بيانها: "هذا القرار الآثم لا يقل خطورة عن التطبيع المخزي، الذي تسير به بعض الأنظمة العربية، لأنه يعطي المبرر لهذه الأنظمة المتساقطة للتطبيع مع الاحتلال".