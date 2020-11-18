شاهد: الصحة بغزة تنشر تحديثاً للخارطة الوبائية لفيروس (كورونا)
غزة- دنيا الوطن
نشرت وزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة، مساء اليوم الأربعاء، تحديثاً للخارطة الوبائية لفيروس (كورونا) المستجد، وذلك بعد تسجيل إصابات جديدة.
وبحسب الخارطة، فقد بلغ إجمالي الإصابات بالفيروس بين المواطنين الفلسطينيين في القطاع، 12071 إصابة.
نشرت وزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة، مساء اليوم الأربعاء، تحديثاً للخارطة الوبائية لفيروس (كورونا) المستجد، وذلك بعد تسجيل إصابات جديدة.
وبحسب الخارطة، فقد بلغ إجمالي الإصابات بالفيروس بين المواطنين الفلسطينيين في القطاع، 12071 إصابة.
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