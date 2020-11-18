المالية بغزة: صرف دفعة من مكافأة الثانوية العامة لعام 2019/2020 غداً الخميس

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رام الله - دنيا الوطن

أعلنت وزارة المالية الفلسطينية، في قطاع غزة، أنه سيتم صرف دفعة من مكافأة الثانوية العامة لعام 2019/2020، بقيمة 25%، وذلك غداً الخميس.



وأشارت الوزارة في تصريح لها، مساء اليوم الأربعاء، إلى أن عملية الصرف، ستتم حسب ترتيبات الصرف والآلية المتبعة من بنك البريد.



وأوضحت، أنه سيتم إرسال رسالة نصية للمستفيدين باليوم والموعد المحدد للصرف.