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جيش الاحتلال يكشف: هذا ما استهدفناه بسوريا أمس

جيش الاحتلال يكشف: هذا ما استهدفناه بسوريا أمس
رام الله - دنيا الوطن
قال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، يوناتان كونريكوس: إن الجيش، قصف ثمانية أهداف تابعة للقوات الإيرانية والسورية، وذلك بعد تفكيك عبوات ناسفة عند الحدود مع سوريا في اليوم السابق.

وصرّح كونريكوس في إيجاز صحفي: "وجدنا بالأمس مجموعة أخرى من العبوات الناسفة في هضبة الجولان داخل الأراضي الإسرائيلية، وهي محاولة أخرى من قبل قوات (فيلق) القدس الإيرانية لزرع عبوات الناسفة، قام بها السوريون، لكن التعليمات والسيطرة كانت من قبل قوات القدس الإيرانية"، بحسب ما جاء على موقع (روسيا اليوم).

ولفت المتحدث العسكري الإسرائيلي إلى أن العبوات الناسفة زرعت بالقرب من موقع كان قد شهد محاولة مماثلة في آب/ أغسطس الماضي.

وشدد كونريكوس على أن "إسرائيل ضربت أهدافاً عسكرية تابعة لكل من قوات القدس والقوات المسلحة السورية داخل سوريا"، مضيفاً في هذا السياق: "ضربنا نحو ثمانية أهداف، الهدف الأول، قاعدة عسكرية، والثاني منشأة عسكرية سرية تستخدم لاستقبال وفود إيرانية رفيعة المستوى عند قدومهم إلى سوريا، والهدف الثالث كان الفرقة السابعة من القوات المسلحة السورية المسؤولة عن هضبة الجولان السورية".

وأفاد المتحدث أيضاً بعدم وجود معلومات لديه عما إذا كان قد تم إخطار الجانب الروسي هذه المرة، لكن إسرائيل "أبلغت دائماً القوات الروسية، أن سلامة القوات الروسية في سوريا لها أهمية كبيرة بالنسبة للجيش الإسرائيلي".

وكان الجيش الإسرائيلي، قد أعلن أن قواته، قامت بتفكيك عبوات ناسفة عند الحدود مع سوريا، في الجانب الجنوبي من هضبة الجولان.

ويربط الإسرائيليون قصف سوريا المتواصل منذ سنوات بمحاربة الوجود الإيراني المعادي، وتوابعه على حدودهم الشمالية.

يشار إلى أن العسكريين الإيرانيين، موجودون في سوريا، وكما تصرح طهران، يقدمون مساعدة استشارية لقوات الحكومة السورية في محاربة المسلحين، بناء على طلب دمشق.

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