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مصر.. حادث "مأسوي" أمام المتحف المصري ونقل أكثر من 17 طفلاً للمشافي

مصر.. حادث "مأسوي" أمام المتحف المصري ونقل أكثر من 17 طفلاً للمشافي
رام الله - دنيا الوطن
شهدت محافظة الجيزة في مصر، وقوع حادث مأسوي، أدى إلى إصابة أكثر من 17 طفلاً بعد انقلاب أتوبيس تابع لمدرسة خاصة.

وأسفر الحادث عن إصابة مشرفي الأتوبيس أيضاً، بينهم دينا محمود مدرسة، مصابة بنزيف، وفاطمة شحاتة، مشرفة الأتوبيس، وباقي الإصابات، أغلبها كدمات، وأقل سن فى الأطفال 6 سنوات، بحسب ما جاء على موقع (روسيا اليوم).

وكشف الدكتور منصور خليل، مدير عام مستشفى الهرم في تصريحات لجريدة "اليوم السابع" أن عدد إصابات أتوبيس المدرسة، الذي حدث صباح اليوم، ارتفع إلى 17 مصاباً، منهم طفلة عمرها 10 سنوات حالتها حرجة بالرعاية المركزة، ومدرسة عمرها 35 عاماً حالتها حرجة أيضاً بالرعاية المركزة، و8 حالات إصابتهم خفيفة ما بين سحجات وكدمات وحالاتهم مستقرة، وجاري فحص باقي المصابين من الأطفال.

وأكدت مصادر بمحافظة الجيزة، أن الأتوبيس تابع لمدرسة خاصة تتبع إدارة أوسيم التعليمية، وأثناء سير الأتوبيس في طريقه إلى المدرسة، حدث حادث مروري أمام المتحف المصري بمنطقة الرماية بالهرم، وأصيب عدد كبير من الأطفال ومشرفي الأتوبيس، وبعض المدرسين.



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