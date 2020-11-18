شؤون فلسطينية

فلسطين تُسجل تسع وفيات و1251 إصابة جديدة بفيروس (كورونا)

فلسطين تُسجل تسع وفيات و1251 إصابة جديدة بفيروس (كورونا)
رام الله - دنيا الوطن
أعلنت الدكتورة مي الكيلة، وزيرة الصحة، أن نسبة التعافي من فيروس (كورونا) في فلسطين بلغت 87.2%، فيما بلغت نسبة الإصابات النشطة 12%، ونسبة الوفيات 0.8% من مجمل الإصابات.

وأضافت الكيلة في التقرير اليومي للحالة الوبائية لفيروس (كورونا) في فلسطين، اليوم الأربعاء، أنه تم تسجل 5 حالات وفاة في الضفة الغربية (مواطن 72 عاماً من السيلة الحارثية، ومواطنة 77 عاماً من مخيم جنين في محافظة جنين، ومواطن 73 عاماً من طولكرم، ومواطنة 67 عاماً من مخيم نور شمس بمحافظة طولكرم، ومواطنة 88 عاماً من مدينة الخليل)، إضافة إلى 4 مواطنين من قطاع غزة.
وفيما يخص حالات التعافي، فقد سجلت 824 حالة في الضفة الغربية (الخليل 81، جنين 24، نابلس 377، طولكرم 34، قلقيلية 13، سلفيت 8، بيت لحم 229، رام الله والبيرة 48، طوباس 10)، قطاع غزة 335.

وأضافت أن الإصابات الجديدة بلع 1251 حالة، توزعت حسب التالي: محافظة الخليل (98)، محافظة نابلس (178)، محافظة بيت لحم (105)، محافظة قلقيلية (21)، محافظة رام الله والبيرة (81)، جنين (56)، أريحا والأغوار (10)، سلفيت (20)، طولكرم (33)، طوباس (18)، قطاع غزة (600)، ضواحي القدس (31).

ولفتت وزيرة الصحة إلى وجود 43 مريضاً في غرف العناية المكثفة، بينهم 10 مرضى على أجهزة التنفس الاصطناعي.

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