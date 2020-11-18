41 مستوطناً يقتحمون المسجد الأقصى

رابط مختصر:

رام الله - دنيا الوطن

اقتحم 41 مستوطناً، اليوم الأربعاء، باحات المسجد الأقصى المبارك، بحماية شرطة الاحتلال الإسرائيلي.



وأفادت دائرة الأوقاف الإسلامية في القدس، بأن المستوطنين، تجولوا في باحات "الأقصى" بشكل استفزازي، وسط حراسة مشددة من قوات الاحتلال، بحسب ما جاء على موقع الوكالة الفلسطينية الرسمية.