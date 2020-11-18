شؤون فلسطينية

جودة البيئة: إرجاع شاحنة إسرائيلية محملة بالنفايات الخطرة السائلة لإسرائيل

جودة البيئة: إرجاع شاحنة إسرائيلية محملة بالنفايات الخطرة السائلة لإسرائيل
رام الله - دنيا الوطن
تمكنت سلطة جودة البيئة، بالتعاون مع جهازي الضابطة الجمركية والشرطة في محافظة نابلس، من إرجاع شاحنة تحمل لوحة تسجيل إسرائيلية، محملة بمادة "الزيبار" الناتجة من مخلفات عصر الزيتون في نابلس، تحاول إفراغها في أراضي دولة فلسطين، إلى أراضي دولة الاحتلال الإسرائيلي.

وأشارت سلطة جودة البيئة في بيان صحافي، صدر عنها اليوم، إلى أن طواقم سلطة جودة البيئة، بالتعاون مع الأجهزة المختصة، ضبطت الشاحنة الإسرائيلية، التي حملت حمولتها من معصرة زيتون فلسطينية، يرافقها مضخة متحركة، تستخدم لسحب "الزيبار" من الخزانات المخصصة في المعاصر إلى الشاحنات.

وذكرت، بأن السائق أفاد بأنه يعمل على سحب مادة " الزيبار" من المعاصر الفلسطينية لإفراغها في الأراضي الزراعية والطرق الزراعية والكسارات في داخل أراضي دولة فلسطين، وقد اتخذت الطواقم الإجراءات القانونية من ضبط وتعهد السائق الذي يحمل
الهوية الإسرائيلية، بعدم تكرار الفعل وإعادة الشاحنة بحمولتها إلى أراضي الداخل.

وأضافت سلطة جودة البيئة، بأن عملية إفراغ حمولة الشاحنة في أراضي دولة فلسطين، تعد مخالفة لأحكام المادة 12 من قانون رقم 7 لسنة 1999 بشأن البيئة التي تنص على منع المعالجة أو التخلص من أية مواد أو نفايات خطرة سائلة كانت صلبة أم غازية إلا وفقاً للأنظمة والتعليمات التي تحددها سلطة جودة البيئة بالتنسيق مع الجهات المختصة، وحسب أحكام اتفاقية بازل الدولية بشأن التحكم في نقل النفايات الخطرة عبر الحدود والتخلص منها، ولا يجوز لأي شركة تابعة لدولة أخرى بما فيها دولة الاحتلال إلقاء نفايات خطرة في أراضي دولة فلسطين.

وتعتبر مادة "الزيبار" من النفايات الخطرة السائلة، وفق نظام النفايات الخطرة الفلسطيني، وقائمة النفايات الخطرة لاتفاقية بازل الدولية، ويحظر التخلص منها بشكل عشوائي لما تشكله من خطراً على الصحة والبيئة.

ومن جهته، أشاد رئيس سلطة جودة البيئة، أ. جميل المطور بجهود وعمل طواقم سلطة جودة البيئة، وجهازي الضابطة الجمركية والشرطة في متابعتهم المستمرة لمحاولات تهريب النفايات الإسرائيلية إلى أراضي دولة فلسطين، وعملهم المتواصل في ملاحقة مهربي النفايات الخطرة.

وشدد المطور على أن سلطة جودة البيئة لن تتهاون في ملاحقة مهربي النفايات والمخالفين لقانون البيئة، داعيا المواطنين إلى التعاون للتبليغ عن أي عملية تهريب للنفايات من خلال التواصل مع طواقم سلطة جودة البيئة في مختلف المحافظات أو بالاتصال على الرقم المجاني للضابطة الجمركية 132 أو من خلال جهاز الشرطة- الشرطة البيئية، لما في ذلك من حماية للبيئة لوقف سياسة الانتهاكات الإسرائيلية بحقها.



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