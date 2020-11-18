شؤون فلسطينية

تيسير خالد: إسرائيل اختصرت الاتفاقيات الموقعة على التنسيق الأمني وأموال المقاصة

تيسير خالد: إسرائيل اختصرت الاتفاقيات الموقعة على التنسيق الأمني وأموال المقاصة
رام الله - دنيا الوطن
دعا تيسير خالد، عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، إلى التراجع عن قرار عودة العلاقات بين السلطة الفلسطينية، ودولة الاحتلال الإسرائيلي إلى ما كانت عليه قبل التاسع عشر من أيار/ مايو الماضي، والاحتكام إلى الهيئات الوطنية الفلسطينية الجامعة، وقراراتها في كل مل يتصل بالعلاقة مع دولة الاحتلال ومؤسساتها.

وقال خالد: "هذه القرارات التي أعطت الرأي العام الفلسطيني بصيصاً من الأمل، بإمكانية طي صفحة الانقسام الأسود، الذي أفسد الحياة السياسية الفلسطينية، واستعادة وحدة النظام السياسي الفلسطيني، وتعزيز الوحدة الوطنية للوقوف صفاً واحداً في وجه سياسة هدم منازل المواطنين الفلسطينيين، وتشريد اسرهم وسياسة التمييز العنصري والتطهير العرقي الصامت والتوسع في البناء الاستيطاني وفي وجه سياسة الضم الزاحف، الذي تنشغل إسرائيل هذه الأيام في توفير البنى التحتية المرافقة له من خلال مشاريع طرق الفصل العنصري الالتفافية الجديدة لربط نحو سبعة عشر جيباً استيطانياً معزولاً بشبكة طرق الكتل الاستيطانية وشبكة طرق إسرائيل الرئيسية".

وقال في مدونة له على مواقع التواصل الاجتماعي بأن الجنرال كميل ابو ركن في رسالته الجوابية الى السلطة الفلسطينية في السابع عشر من تشرين الثاني/ نوفمبر الجاري، اختصر الاتفاقيات الموقعة بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي على التنسيق الأمني وأموال المقاصة، وبأن الرسالة لا توحي من قريب أو بعيد بأن إسرائيل تؤكد التزامها واحترامها لتلك الاتفاقيات، التي قال عنها دوف فايسغلاس، كبير مستشاري رئيس الوزراء الإسرائيلي الأسبق ارئيل شارون قبل عشرين عاماً، بأن إسرائيل قد وضعتها في مادة الفورمالين، حتى لا تتعفن وتفوح منها الروائح الكريهة. 

وجدد خالد دعوة الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين في ضوء التطورات الأخيرة الصادمة إلى وقف هذا التدهور الخطير في الموقف السياسي، والى احترام قرارات المجلس الوطني الفلسطيني في دورة انعقاده الأخيرة عام 2018 وقرارات المجالس المركزية وقرار الاجتماع القيادي الفلسطيني في التاسع عشر من أيار/ مايو الماضي ومخرجات اجتماع الأمناء العامين في الثالث من أيلول/ سبتمبر الماضي، واحترام اسس وقواعد الشراكة السياسية والقيادة الجماعية، والتوقف عن الاستهتار بالقوى السياسية والرأي العام الفلسطيني، تحديداً في هذه الظروف الوطنية والاقليمية والدولية، التي تطرح على القيادة الفلسطينية جملة من التحديات، تتطلب أعلى درجات اليقظة وأعلى درجات الوحدة والثبات على موقف الإجماع الوطني، الذي تم التوافق عليه والذي أعطى للرأي العام بصيص أمل بمرحلة سياسية جديدة تفتح الآفاق أمام سياسة جديدة، نتصدى من خلالها لسياسة حكومة إسرائيل العدوانية التوسعية المعادية للسلام.

أخبار ذات صلة

فلسطين تُسجل تسع وفيات و1251 إصابة جديدة بفيروس (كورونا)

فلسطين تُسجل تسع وفيات و1251 إصابة جديدة بفيروس (كورونا)

41 مستوطناً يقتحمون المسجد الأقصى

41 مستوطناً يقتحمون المسجد الأقصى

جودة البيئة: إرجاع شاحنة إسرائيلية محملة بالنفايات الخطرة السائلة لإسرائيل

جودة البيئة: إرجاع شاحنة إسرائيلية محملة بالنفايات الخطرة السائلة لإسرائيل

لجنة المتابعة الحكومية: التأخر في إغلاق غزة بالكامل للمحافظة على الواقع الاقتصادي

لجنة المتابعة الحكومية: التأخر في إغلاق غزة بالكامل للمحافظة على الواقع الاقتصادي

نائل البرغوثي.. (41 عاماً) بالأسر في أطول فترة اعتقال بتاريخ الحركة الأسيرة

نائل البرغوثي.. (41 عاماً) بالأسر في أطول فترة اعتقال بتاريخ الحركة الأسيرة

الصحة بغزة تُحذر من الموجة القادمة لـ (كورونا) في ظل عدم التزام المواطنين

الصحة بغزة تُحذر من الموجة القادمة لـ (كورونا) في ظل عدم التزام المواطنين

ثلاثة أسرى يدخلون أعوامًا جديدة في سجون الاحتلال

ثلاثة أسرى يدخلون أعوامًا جديدة في سجون الاحتلال

الصحة بغزة: 4 حالات وفاة و600 إصابة جديدة بفيروس (كورونا) خلال 24 ساعة

الصحة بغزة: 4 حالات وفاة و600 إصابة جديدة بفيروس (كورونا) خلال 24 ساعة

التعليقات

الدنيا حكايات

أسلحة إسرائيل والمقاومة الفلسطينية والعرب

أسلحة إسرائيل والمقاومة الفلسطينية والعرب

شؤون فلسطينية

41 مستوطناً يقتحمون المسجد الأقصى

41 مستوطناً يقتحمون المسجد الأقصى

جودة البيئة: إرجاع شاحنة إسرائيلية محملة بالنفايات الخطرة السائلة لإسرائيل

جودة البيئة: إرجاع شاحنة إسرائيلية محملة بالنفايات الخطرة السائلة لإسرائيل

تيسير خالد: إسرائيل اختصرت الاتفاقيات الموقعة على التنسيق الأمني وأموال المقاصة

تيسير خالد: إسرائيل اختصرت الاتفاقيات الموقعة على التنسيق الأمني وأموال المقاصة

نائل البرغوثي.. (41 عاماً) بالأسر في أطول فترة اعتقال بتاريخ الحركة الأسيرة

نائل البرغوثي.. (41 عاماً) بالأسر في أطول فترة اعتقال بتاريخ الحركة الأسيرة

ثلاثة أسرى يدخلون أعوامًا جديدة في سجون الاحتلال

ثلاثة أسرى يدخلون أعوامًا جديدة في سجون الاحتلال

الاحتلال يُغلق طرقاً زراعية جنوب الخليل

الاحتلال يُغلق طرقاً زراعية جنوب الخليل

مستوطنون يقتحمون سبسطية بنابلس

مستوطنون يقتحمون سبسطية بنابلس

تقدير استراتيجي يتوقّع أن تواصل السياسة الأمريكية في عهد بايدن خطوطها العامة

تقدير استراتيجي يتوقّع أن تواصل السياسة الأمريكية في عهد بايدن خطوطها العامة

منوعات

شاهد: محرك البحث (google) يحتفل بميلاد أحمد زكي

شاهد: محرك البحث (google) يحتفل بميلاد أحمد زكي

شاهد: أحمد حلمي يحقق إيرادات خيالية بأفلامه المُضحكة

شاهد: أحمد حلمي يحقق إيرادات خيالية بأفلامه المُضحكة

شاهد: ظهور مفاجئ لرجاء الجداوي

شاهد: ظهور مفاجئ لرجاء الجداوي

شاهد: أول ظهور لرهف صوالحة بعد إصابتها بفيروس كورونا

شاهد: أول ظهور لرهف صوالحة بعد إصابتها بفيروس كورونا

بعد قصة طلاق تامر حسني..زوجة تامر عاشور تنشر الغسيل الوسخ

بعد قصة طلاق تامر حسني..زوجة تامر عاشور تنشر الغسيل الوسخ

شاهد: دنيا بطمة تشكي الويلات من مولودتها الجديدة

شاهد: دنيا بطمة تشكي الويلات من مولودتها الجديدة

شاهد: ميريام فارس تستعرض رشاقتها بعد ولادتها

شاهد: ميريام فارس تستعرض رشاقتها بعد ولادتها

سما المصري تنهار بالمحكمة وتأكيدات بمعاقبتها بتهمة الإغراء بالدعارة

سما المصري تنهار بالمحكمة وتأكيدات بمعاقبتها بتهمة الإغراء بالدعارة

شاهد: عبلة كامل تبعث رسالة لمحبيها وتوضح حقيقة مرضها القاتل

شاهد: عبلة كامل تبعث رسالة لمحبيها وتوضح حقيقة مرضها القاتل

تامر حسني يخرج عن صمته لبسمة بوسيل &#34;متهورة بس بحبك&#34; والمتهورة ترد

تامر حسني يخرج عن صمته لبسمة بوسيل "متهورة بس بحبك" والمتهورة ترد

عربي

مصر.. حادث &#34;مأسوي&#34; أمام المتحف المصري ونقل أكثر من 17 طفلاً للمشافي

مصر.. حادث "مأسوي" أمام المتحف المصري ونقل أكثر من 17 طفلاً للمشافي

محمد بن زايد للرئيس الإسرائيلي: يشرفنا تلبية دعوتكم لزيارة صديقتنا إسرائيل

محمد بن زايد للرئيس الإسرائيلي: يشرفنا تلبية دعوتكم لزيارة صديقتنا إسرائيل

اليوم إقلاع أول رحلة جوية تجارية من البحرين إلى إسرائيل

اليوم إقلاع أول رحلة جوية تجارية من البحرين إلى إسرائيل

مقتل ثلاثة عسكريين سوريين في غارات إسرائيلية على جنوب دمشق

مقتل ثلاثة عسكريين سوريين في غارات إسرائيلية على جنوب دمشق