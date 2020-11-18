عربي

أبوغزالة: الولايات المتحدة مقبلة على مرحلتين حساستين

أبوغزالة: الولايات المتحدة مقبلة على مرحلتين حساستين
رام الله - دنيا الوطن
أشار المفكر الاقتصاد العربي، طلال أبو غزالة، إلى أن الولايات المتحدة، تمر بمرحلة حساسة في ظل نتائج الانتخابات الرئاسية الأمريكية، ورفض الرئيس دونالد ترامب، الاعتراف بفوز منافسه.

وقال أبو غزالة، في حلقة جديدة من برنامج "العالم إلى أين؟" الذي يبث أسبوعياً عبر شاشة (RT): "إن الولايات المتحدة، مقبلة على مرحلتين الأولى قبل 20 كانون الثاني/ يناير 2021 والثانية بعد التاريخ المذكور".

وأضاف أن المرحلة الأولى، ستمتد من الآن وحتى 20 كانون الثاني/ يناير المقبل، وهي للمسارات القانونية، حيث سيتم خلالها الاعتراض على نتائج الانتخابات، مرجحاً أن تصل المسألة إلى القضاء الأعلى في الولايات المتحدة، أو مجلس النواب الأمريكي.

أما المرحلة الثانية، فهي بعد 20 كانون الثاني/ يناير المقبل، ويتخوف أبو غزالة، من  أن تشهد الولايات المتحدة حالة من الاضطرابات في ظل رفض ترامب لنتائج الانتخابات الأمريكية، ورفضه تسليم السلطة، مضيفاً: إن الرئيس الأمريكي معروف بشخصيته الرافضة للهزيمة.

وأشار إلى أن ترامب، يقول: إن نتائج الانتخابات ستعلنها المحكمة الدستورية، وليس وسائل الإعلام في الولايات المتحدة.

وتوقع أن تنشغل أمريكا في المرحلة القادمة بمشاكلها الداخلية وهي كثيرة، فبالإضافة لأزمة الانتخابات هناك أزمة (كورونا)، متوقعاً أن تزداد الإصابات بالفيروس في ظل المظاهرات التي تشهدها الولايات المتحدة، وكل ذلك يضاف للمشاكل الاقتصادية.

وفيما يتعلق بالسياسة الخارجية للولايات المتحدة في المستقبل القريب، يتوقع أبو غزالة، أن ينشغل ترامب بالأمور الداخلية فيما سيتولى وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، الإشراف على إدارة السياسة الخارجية، والتي سيتم تنفيذها من خلال وكلاء أمريكا في مختلف أمكان العالم، وبما في ذلك إسرائيل في منطقة الشرق الأوسط، وكدليل على ذلك أشار المفكر إلى أن بومبيو يقوم بزيارة في المنطقة.

أخبار ذات صلة

مصر.. حادث &#34;مأسوي&#34; أمام المتحف المصري ونقل أكثر من 17 طفلاً للمشافي

مصر.. حادث "مأسوي" أمام المتحف المصري ونقل أكثر من 17 طفلاً للمشافي

الطائرة البحرينية تصل مطار بن غوريون على متنها وفد بحريني وأمريكي

الطائرة البحرينية تصل مطار بن غوريون على متنها وفد بحريني وأمريكي

محمد بن زايد للرئيس الإسرائيلي: يشرفنا تلبية دعوتكم لزيارة صديقتنا إسرائيل

محمد بن زايد للرئيس الإسرائيلي: يشرفنا تلبية دعوتكم لزيارة صديقتنا إسرائيل

اليوم إقلاع أول رحلة جوية تجارية من البحرين إلى إسرائيل

اليوم إقلاع أول رحلة جوية تجارية من البحرين إلى إسرائيل

مقتل ثلاثة عسكريين سوريين في غارات إسرائيلية على جنوب دمشق

مقتل ثلاثة عسكريين سوريين في غارات إسرائيلية على جنوب دمشق

الأردن: قرار بجعل المركز الوطني للأمن وإدارة الأزمات صاحب المرجعية لإدارة أزمة (كورونا)

الأردن: قرار بجعل المركز الوطني للأمن وإدارة الأزمات صاحب المرجعية لإدارة أزمة (كورونا)

مصر: تسجيل 16 حالة وفاة بفيروس (كورونا) خلال 24 ساعة الماضية

مصر: تسجيل 16 حالة وفاة بفيروس (كورونا) خلال 24 ساعة الماضية

&#34;أنت شو دخلك&#34;.. وزير الصحة الأردني يُفاجئ الجمهور برد غير متوقع في لقاء تلفزيوني

"أنت شو دخلك".. وزير الصحة الأردني يُفاجئ الجمهور برد غير متوقع في لقاء تلفزيوني

التعليقات

الدنيا حكايات

أسلحة إسرائيل والمقاومة الفلسطينية والعرب

أسلحة إسرائيل والمقاومة الفلسطينية والعرب

شؤون فلسطينية

41 مستوطناً يقتحمون المسجد الأقصى

41 مستوطناً يقتحمون المسجد الأقصى

جودة البيئة: إرجاع شاحنة إسرائيلية محملة بالنفايات الخطرة السائلة لإسرائيل

جودة البيئة: إرجاع شاحنة إسرائيلية محملة بالنفايات الخطرة السائلة لإسرائيل

تيسير خالد: إسرائيل اختصرت الاتفاقيات الموقعة على التنسيق الأمني وأموال المقاصة

تيسير خالد: إسرائيل اختصرت الاتفاقيات الموقعة على التنسيق الأمني وأموال المقاصة

نائل البرغوثي.. (41 عاماً) بالأسر في أطول فترة اعتقال بتاريخ الحركة الأسيرة

نائل البرغوثي.. (41 عاماً) بالأسر في أطول فترة اعتقال بتاريخ الحركة الأسيرة

ثلاثة أسرى يدخلون أعوامًا جديدة في سجون الاحتلال

ثلاثة أسرى يدخلون أعوامًا جديدة في سجون الاحتلال

الاحتلال يُغلق طرقاً زراعية جنوب الخليل

الاحتلال يُغلق طرقاً زراعية جنوب الخليل

مستوطنون يقتحمون سبسطية بنابلس

مستوطنون يقتحمون سبسطية بنابلس

تقدير استراتيجي يتوقّع أن تواصل السياسة الأمريكية في عهد بايدن خطوطها العامة

تقدير استراتيجي يتوقّع أن تواصل السياسة الأمريكية في عهد بايدن خطوطها العامة

منوعات

شاهد: محرك البحث (google) يحتفل بميلاد أحمد زكي

شاهد: محرك البحث (google) يحتفل بميلاد أحمد زكي

شاهد: أحمد حلمي يحقق إيرادات خيالية بأفلامه المُضحكة

شاهد: أحمد حلمي يحقق إيرادات خيالية بأفلامه المُضحكة

شاهد: ظهور مفاجئ لرجاء الجداوي

شاهد: ظهور مفاجئ لرجاء الجداوي

شاهد: أول ظهور لرهف صوالحة بعد إصابتها بفيروس كورونا

شاهد: أول ظهور لرهف صوالحة بعد إصابتها بفيروس كورونا

بعد قصة طلاق تامر حسني..زوجة تامر عاشور تنشر الغسيل الوسخ

بعد قصة طلاق تامر حسني..زوجة تامر عاشور تنشر الغسيل الوسخ

شاهد: دنيا بطمة تشكي الويلات من مولودتها الجديدة

شاهد: دنيا بطمة تشكي الويلات من مولودتها الجديدة

شاهد: ميريام فارس تستعرض رشاقتها بعد ولادتها

شاهد: ميريام فارس تستعرض رشاقتها بعد ولادتها

سما المصري تنهار بالمحكمة وتأكيدات بمعاقبتها بتهمة الإغراء بالدعارة

سما المصري تنهار بالمحكمة وتأكيدات بمعاقبتها بتهمة الإغراء بالدعارة

شاهد: عبلة كامل تبعث رسالة لمحبيها وتوضح حقيقة مرضها القاتل

شاهد: عبلة كامل تبعث رسالة لمحبيها وتوضح حقيقة مرضها القاتل

تامر حسني يخرج عن صمته لبسمة بوسيل &#34;متهورة بس بحبك&#34; والمتهورة ترد

تامر حسني يخرج عن صمته لبسمة بوسيل "متهورة بس بحبك" والمتهورة ترد

عربي

مصر.. حادث &#34;مأسوي&#34; أمام المتحف المصري ونقل أكثر من 17 طفلاً للمشافي

مصر.. حادث "مأسوي" أمام المتحف المصري ونقل أكثر من 17 طفلاً للمشافي

محمد بن زايد للرئيس الإسرائيلي: يشرفنا تلبية دعوتكم لزيارة صديقتنا إسرائيل

محمد بن زايد للرئيس الإسرائيلي: يشرفنا تلبية دعوتكم لزيارة صديقتنا إسرائيل

اليوم إقلاع أول رحلة جوية تجارية من البحرين إلى إسرائيل

اليوم إقلاع أول رحلة جوية تجارية من البحرين إلى إسرائيل

مقتل ثلاثة عسكريين سوريين في غارات إسرائيلية على جنوب دمشق

مقتل ثلاثة عسكريين سوريين في غارات إسرائيلية على جنوب دمشق