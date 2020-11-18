أبوغزالة: الولايات المتحدة مقبلة على مرحلتين حساستين

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رام الله - دنيا الوطن

أشار المفكر الاقتصاد العربي، طلال أبو غزالة، إلى أن الولايات المتحدة، تمر بمرحلة حساسة في ظل نتائج الانتخابات الرئاسية الأمريكية، ورفض الرئيس دونالد ترامب، الاعتراف بفوز منافسه.



وقال أبو غزالة، في حلقة جديدة من برنامج "العالم إلى أين؟" الذي يبث أسبوعياً عبر شاشة (RT): "إن الولايات المتحدة، مقبلة على مرحلتين الأولى قبل 20 كانون الثاني/ يناير 2021 والثانية بعد التاريخ المذكور".



وأضاف أن المرحلة الأولى، ستمتد من الآن وحتى 20 كانون الثاني/ يناير المقبل، وهي للمسارات القانونية، حيث سيتم خلالها الاعتراض على نتائج الانتخابات، مرجحاً أن تصل المسألة إلى القضاء الأعلى في الولايات المتحدة، أو مجلس النواب الأمريكي.



أما المرحلة الثانية، فهي بعد 20 كانون الثاني/ يناير المقبل، ويتخوف أبو غزالة، من أن تشهد الولايات المتحدة حالة من الاضطرابات في ظل رفض ترامب لنتائج الانتخابات الأمريكية، ورفضه تسليم السلطة، مضيفاً: إن الرئيس الأمريكي معروف بشخصيته الرافضة للهزيمة.



وأشار إلى أن ترامب، يقول: إن نتائج الانتخابات ستعلنها المحكمة الدستورية، وليس وسائل الإعلام في الولايات المتحدة.



وتوقع أن تنشغل أمريكا في المرحلة القادمة بمشاكلها الداخلية وهي كثيرة، فبالإضافة لأزمة الانتخابات هناك أزمة (كورونا)، متوقعاً أن تزداد الإصابات بالفيروس في ظل المظاهرات التي تشهدها الولايات المتحدة، وكل ذلك يضاف للمشاكل الاقتصادية.



وفيما يتعلق بالسياسة الخارجية للولايات المتحدة في المستقبل القريب، يتوقع أبو غزالة، أن ينشغل ترامب بالأمور الداخلية فيما سيتولى وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، الإشراف على إدارة السياسة الخارجية، والتي سيتم تنفيذها من خلال وكلاء أمريكا في مختلف أمكان العالم، وبما في ذلك إسرائيل في منطقة الشرق الأوسط، وكدليل على ذلك أشار المفكر إلى أن بومبيو يقوم بزيارة في المنطقة.