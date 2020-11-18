شؤون فلسطينية

لجنة المتابعة الحكومية: التأخر في إغلاق غزة بالكامل للمحافظة على الواقع الاقتصادي

لجنة المتابعة الحكومية: التأخر في إغلاق غزة بالكامل للمحافظة على الواقع الاقتصادي
رام الله - دنيا الوطن
قال نائب رئيس لجنة المتابعة الحكومية، بغزة، موسى السماك: إن وزارة التربية والتعليم، تبذل جهداً كبيراً في الحفاظ على التزام الطلبة بالإجراءات الوقائية، مبينًا أن المدارس لا تعتبر بؤراً لانتشار الوباء، ولم يكن هناك إصابة واحدة داخل المدارس. 

وأضاف السماك، في تصريح لإذاعة (الأقصى) "يجب أن يطمئن شعبنا، أن المدارس والمساجد، هم أقل الأماكن نشراً للوباء، وثبت لدينا أن الأفراح والمناسبات والاجتماعات المغلقة، سبب نشر الوباء في قطاع غزة".

وأكد، أن التأخير في الإغلاق الكامل، سببه المحافظة على الواقع الاقتصادي من التضرر أكثر من ذلك.

وذكر السماك، أن الوضع خطير، والعدد في ازدياد، ونأمل ألا نضطر للعودة للإغلاق الكامل، وإذا ما زادت عدد الحالات، يقيناً ستذهب الحكومة للإغلاق.

أخبار ذات صلة

فلسطين تُسجل تسع وفيات و1251 إصابة جديدة بفيروس (كورونا)

فلسطين تُسجل تسع وفيات و1251 إصابة جديدة بفيروس (كورونا)

41 مستوطناً يقتحمون المسجد الأقصى

41 مستوطناً يقتحمون المسجد الأقصى

جودة البيئة: إرجاع شاحنة إسرائيلية محملة بالنفايات الخطرة السائلة لإسرائيل

جودة البيئة: إرجاع شاحنة إسرائيلية محملة بالنفايات الخطرة السائلة لإسرائيل

تيسير خالد: إسرائيل اختصرت الاتفاقيات الموقعة على التنسيق الأمني وأموال المقاصة

تيسير خالد: إسرائيل اختصرت الاتفاقيات الموقعة على التنسيق الأمني وأموال المقاصة

نائل البرغوثي.. (41 عاماً) بالأسر في أطول فترة اعتقال بتاريخ الحركة الأسيرة

نائل البرغوثي.. (41 عاماً) بالأسر في أطول فترة اعتقال بتاريخ الحركة الأسيرة

الصحة بغزة تُحذر من الموجة القادمة لـ (كورونا) في ظل عدم التزام المواطنين

الصحة بغزة تُحذر من الموجة القادمة لـ (كورونا) في ظل عدم التزام المواطنين

ثلاثة أسرى يدخلون أعوامًا جديدة في سجون الاحتلال

ثلاثة أسرى يدخلون أعوامًا جديدة في سجون الاحتلال

الصحة بغزة: 4 حالات وفاة و600 إصابة جديدة بفيروس (كورونا) خلال 24 ساعة

الصحة بغزة: 4 حالات وفاة و600 إصابة جديدة بفيروس (كورونا) خلال 24 ساعة

التعليقات

الدنيا حكايات

أسلحة إسرائيل والمقاومة الفلسطينية والعرب

أسلحة إسرائيل والمقاومة الفلسطينية والعرب

شؤون فلسطينية

41 مستوطناً يقتحمون المسجد الأقصى

41 مستوطناً يقتحمون المسجد الأقصى

جودة البيئة: إرجاع شاحنة إسرائيلية محملة بالنفايات الخطرة السائلة لإسرائيل

جودة البيئة: إرجاع شاحنة إسرائيلية محملة بالنفايات الخطرة السائلة لإسرائيل

تيسير خالد: إسرائيل اختصرت الاتفاقيات الموقعة على التنسيق الأمني وأموال المقاصة

تيسير خالد: إسرائيل اختصرت الاتفاقيات الموقعة على التنسيق الأمني وأموال المقاصة

نائل البرغوثي.. (41 عاماً) بالأسر في أطول فترة اعتقال بتاريخ الحركة الأسيرة

نائل البرغوثي.. (41 عاماً) بالأسر في أطول فترة اعتقال بتاريخ الحركة الأسيرة

ثلاثة أسرى يدخلون أعوامًا جديدة في سجون الاحتلال

ثلاثة أسرى يدخلون أعوامًا جديدة في سجون الاحتلال

الاحتلال يُغلق طرقاً زراعية جنوب الخليل

الاحتلال يُغلق طرقاً زراعية جنوب الخليل

مستوطنون يقتحمون سبسطية بنابلس

مستوطنون يقتحمون سبسطية بنابلس

تقدير استراتيجي يتوقّع أن تواصل السياسة الأمريكية في عهد بايدن خطوطها العامة

تقدير استراتيجي يتوقّع أن تواصل السياسة الأمريكية في عهد بايدن خطوطها العامة

منوعات

شاهد: محرك البحث (google) يحتفل بميلاد أحمد زكي

شاهد: محرك البحث (google) يحتفل بميلاد أحمد زكي

شاهد: أحمد حلمي يحقق إيرادات خيالية بأفلامه المُضحكة

شاهد: أحمد حلمي يحقق إيرادات خيالية بأفلامه المُضحكة

شاهد: ظهور مفاجئ لرجاء الجداوي

شاهد: ظهور مفاجئ لرجاء الجداوي

شاهد: أول ظهور لرهف صوالحة بعد إصابتها بفيروس كورونا

شاهد: أول ظهور لرهف صوالحة بعد إصابتها بفيروس كورونا

بعد قصة طلاق تامر حسني..زوجة تامر عاشور تنشر الغسيل الوسخ

بعد قصة طلاق تامر حسني..زوجة تامر عاشور تنشر الغسيل الوسخ

شاهد: دنيا بطمة تشكي الويلات من مولودتها الجديدة

شاهد: دنيا بطمة تشكي الويلات من مولودتها الجديدة

شاهد: ميريام فارس تستعرض رشاقتها بعد ولادتها

شاهد: ميريام فارس تستعرض رشاقتها بعد ولادتها

سما المصري تنهار بالمحكمة وتأكيدات بمعاقبتها بتهمة الإغراء بالدعارة

سما المصري تنهار بالمحكمة وتأكيدات بمعاقبتها بتهمة الإغراء بالدعارة

شاهد: عبلة كامل تبعث رسالة لمحبيها وتوضح حقيقة مرضها القاتل

شاهد: عبلة كامل تبعث رسالة لمحبيها وتوضح حقيقة مرضها القاتل

تامر حسني يخرج عن صمته لبسمة بوسيل &#34;متهورة بس بحبك&#34; والمتهورة ترد

تامر حسني يخرج عن صمته لبسمة بوسيل "متهورة بس بحبك" والمتهورة ترد

عربي

مصر.. حادث &#34;مأسوي&#34; أمام المتحف المصري ونقل أكثر من 17 طفلاً للمشافي

مصر.. حادث "مأسوي" أمام المتحف المصري ونقل أكثر من 17 طفلاً للمشافي

محمد بن زايد للرئيس الإسرائيلي: يشرفنا تلبية دعوتكم لزيارة صديقتنا إسرائيل

محمد بن زايد للرئيس الإسرائيلي: يشرفنا تلبية دعوتكم لزيارة صديقتنا إسرائيل

اليوم إقلاع أول رحلة جوية تجارية من البحرين إلى إسرائيل

اليوم إقلاع أول رحلة جوية تجارية من البحرين إلى إسرائيل

مقتل ثلاثة عسكريين سوريين في غارات إسرائيلية على جنوب دمشق

مقتل ثلاثة عسكريين سوريين في غارات إسرائيلية على جنوب دمشق