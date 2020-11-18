لجنة المتابعة الحكومية: التأخر في إغلاق غزة بالكامل للمحافظة على الواقع الاقتصادي

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رام الله - دنيا الوطن

قال نائب رئيس لجنة المتابعة الحكومية، بغزة، موسى السماك: إن وزارة التربية والتعليم، تبذل جهداً كبيراً في الحفاظ على التزام الطلبة بالإجراءات الوقائية، مبينًا أن المدارس لا تعتبر بؤراً لانتشار الوباء، ولم يكن هناك إصابة واحدة داخل المدارس.



وأضاف السماك، في تصريح لإذاعة (الأقصى) "يجب أن يطمئن شعبنا، أن المدارس والمساجد، هم أقل الأماكن نشراً للوباء، وثبت لدينا أن الأفراح والمناسبات والاجتماعات المغلقة، سبب نشر الوباء في قطاع غزة".



وأكد، أن التأخير في الإغلاق الكامل، سببه المحافظة على الواقع الاقتصادي من التضرر أكثر من ذلك.



وذكر السماك، أن الوضع خطير، والعدد في ازدياد، ونأمل ألا نضطر للعودة للإغلاق الكامل، وإذا ما زادت عدد الحالات، يقيناً ستذهب الحكومة للإغلاق.