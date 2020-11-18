شؤون فلسطينية

الصحة بغزة تُحذر من الموجة القادمة لـ (كورونا) في ظل عدم التزام المواطنين

الصحة بغزة تُحذر من الموجة القادمة لـ (كورونا) في ظل عدم التزام المواطنين
غزة - دنيا الوطن
حذر الدكتور عبد السلام صباح، مدير عام المستشفيات بوزارة الصحة، بقطاع غزة، من الموجة القادمة لجائحة (كورونا) في ظل عدم التزام المواطنين بإجراءات السلامة والوقاية، والتي نتج عنها تصاعد كبير لأعداد المصابين.

وأوضح اليوم الأربعاء، أن ذلك قد يؤثر على القدرة الاستيعابية للمستشفيات المتخصصة لعلاج الحالات الحرجة والخطيرة من مصابي (كوفيد- 19) داخل مستشفى غزة الأوروبي، بحسب ما جاء على موقع وكالة (الرأي).

وأكد، أن وزارة الصحة تبذل جهوداً مضنية لتوسعة القدرة الاستيعابية من الأسرة والأماكن المتخصصة الأخرى، لتعزيز الخدمات داخل المستشفيات؛ لتصل إلى 100 سرير مجهزة بكافة الاحتياجات اللازمة، وعلاج الأكسجين، والأجهزة الطبية الأخرى.

وقال صباح: "سيتم إعادة ترتيب الأماكن المحددة لتحويلها لأقسام (كوفيد- 19) وتدريب كوادر طبية؛ للعمل داخل هذه المواقع والتي وصل عددها حتى اللحظة إلى 50 طبيباً للعمل في أقسام العناية المركزة، علاوة على تدريب 200 ممرض لدعم هذه الخدمات".

وذكر أن العمل جارِ على قدمٍ وساق؛ لافتتاح هذه الأقسام في مستشفيات بيت حانون والأندونيسى وشهداء الأقصى ومجمعي الشفاء وناصر الطبيين، إضافة إلى مستشفى غزة الأوروبي ومستشفى الصداقة التركي، عازياً سبب ذلك إلى تزايد الحالات الخطيرة من (كوفيد- 19) والتي تحتاج لعلاج الأكسجين بالدرجة الأولى، وعدم قدرة مستشفى الأوروبي على استيعاب الأعداد الكبيرة.

ودعا مدير عام المستشفيات، المواطنين إلى اتخاذ أقصى درجات الوقاية والسلامة، وعدم الاستهتار بها، خاصة بعد انتقال العدوى إلى عدد من مقدمي الخدمة الصحية من الكوادر الطبية والتمريضية، والذي قد يؤثر على تقديم الخدمة في حال تصاعد أرقام المصابين.

وشدد على الالتزام بارتداء الكمامات والتباعد الجسدي، والعزل في حال الاشتباه بأي أعراض، وعدم مخالطة الآخرين، وتحديداً المرضى المزمنين، وكبار السن، وذوى المناعة الضعيفة، خاصة مع قدوم فصل الشتاء، وانتشار حالات الأنفلونزا الموسمية.

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