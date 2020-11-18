ثلاثة أسرى يدخلون أعوامًا جديدة في سجون الاحتلال

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رام الله - دنيا الوطن

يدخل اليوم الأربعاء الموافق 18 تشرين الثاني/ نوفمبر 2020، ثلاثة أسرى في سجون الاحتلال، اثنان من محافظة جنين، وآخر من طولكرم، أعواماً اعتقالية جديدة في سجون الاحتلال الإسرائيلي.



وأفادت مصادر في إعلام الأسرى، بأن الأسير سائد محمد علي صلاح من جنين دخل عامه الـ 17 في الأسر وهو محكوم بالسجن لمدة 27 عاماً، وقد رزق بطفلين عن طريق النطف المهربة، وتوفيت ابنته قبل 3 سنوات.



وأضاف المصادر، أن الأسير علام مطر محمد ملحم (40 عاماً) من بلدة كفر راعي، دخل عامه الـ 17 في الأسر، وهو محكوم بالسجن لمدة 21 عاماً.



كما يدخل الأسير محمد لطفي عبد الكريم قشوع (39 عامًا) من مدينة طولكرم، والمحكوم بالسجن المؤبد ست مرات، بالإضافة إلى 20 عامًا، عامه الاعتقالي السادس عشر في سجون الاحتلال.



وكانت قوات الاحتلال الإسرائيلي، قد اعتقلت الأسير محمد قشوع بتاريخ 18/11/2005م؛ وأصدرت المحكمة بحقه حكماً بالسجن المؤبد ست مرات بالإضافة إلى 20 عاماً؛ بتهمة الانتماء لحركة الجهاد الإسلامي، والمشاركة في عمليات للمقاومة ضد قوات الاحتلال.



يذكر، أن الأسير محمد قشوع، ولد بتاريخ 15/09/1981م؛ وهو من بلدة علار قضاء طولكرم شمال الضفة المحتلة؛ ويقبع في سجن (جلبوع).



ويبلغ عدد الأسرى في سجون الاحتلال قرابة 5000 أسير بينهم 541 أسيراً محكوماً بالمؤبد منهم الأسير عبد الله البرغوثي، صاحب أعلى حكم ومدته 67 مؤبداً، ومئات الأسرى الفلسطينيين الذين أمضوا عشرات السنوات في سجون الاحتلال.



كما ويبلغ عدد المعتقلين الإداريين نحو 400 أسير، في حين بلغ عدد الأسرى المرضى قرابة 700 أسير، منهم 300 حالة مرضية مزمنة بحاجة لعلاج مستمر، و10 على الأقل مصابون بالسرطان وبأورام بدرجات متفاوتة.