الصحة بغزة: 4 حالات وفاة و600 إصابة جديدة بفيروس (كورونا) خلال 24 ساعة

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غزة - دنيا الوطن

أصدرت وزارة الصحة في قطاع غزة، صباح اليوم الأربعاء، التقرير الوبائي اليومي حول مستجدات فيروس (كورونا) بالقطاع، مشيرة إلى تسجيل دفعة إصابات وحالات تعافٍ جديدة.



وأعلنت الوزارة عن وفاة أربعة مواطنين في مستشفى غزة الأوروبي، ومجمع الشفاء الطبي، بالإضافة إلى تسجيل 600 إصابة جديدة بفيروس (كورونا)، بعد إجراء 2723 فحص مخبري للعينات.



وأكدت تسجيل 335 حالة تعافٍ جديدة من الفيروس، خلال الـ 24 ساعة، ليرتفع اجمالي عدد المتعافين إلى8211 حالة، فيما ارتفع عدد الوفيات إلى 54 حالة، وإجمالي الإصابات ارتفع إلى 12071 إصابة.



وأوضحت الوزارة في تقريرها اليومي، أن عدد الحالات نشطة حالياً (التي ما تزال مصابة بالفيروس) بلغ 3806 حالة، بعد تسجيل الإصابات الجديدة اليوم البالغة 600 .



وفيما يلي نص التقرير الوبائي:



وزارة الصحة- قطاع غزة



موجز التقرير اليومي لفيروس (كورونا) في قطاع غزة



الأربعاء 18/11/2020 الساعة 10:40 صباحاً



إجراء 2723 فحصاً مخبرياً خلال الـ 24 ساعة الماضية.



تسجيل ( 600 ) إصابة جديدة بفيروس (كورونا).



تعافي 335 حالة جديدة من مصابي فيروس (كورونا).



4 حالات وفاة جراء الإصابة بفيروس (كورونا) وهي:



وفاة مواطن يبلغ من العمر (78 عاماً) بمستشفى غزة الأوروبي.



وفاة مواطنة تبلغ من العمر (53 عاماً) بمستشفى غزة الأوروبي.



وفاة مواطنة تبلغ من العمر (56 عاماً) في مجمع الشفاء الطبي.



وفاة مواطن يبلغ من العمر (75 عاماً) في مجمع الشفاء الطبي.



إجمالي تراكمي للمصابين منذ آذار/ مارس الماضي 12071 إصابة منها: حالات نشطة حالياً 3806 حالات، متعافون 8211 حالة، وفيات 54.