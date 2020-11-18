شؤون فلسطينية

الاحتلال يُغلق طرقاً زراعية جنوب الخليل

الاحتلال يُغلق طرقاً زراعية جنوب الخليل
رام الله - دنيا الوطن
أغلقت جرافات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، طرقاً زراعية قريبة من الشارع الالتفافي شرق بلدة يطا جنوب الخليل، بالسواتر الترابية والحجارة.

وأفاد منسق اللجان الشعبية والوطنية لمقاومة الجدار والاستيطان، راتب الجبور، بأن جرافات الاحتلال، أغلقت الطرق الزراعية القريبة من وادي الأعور والخرب والقرى المحاذية للشارع الالتفافي رقم (60)، وبلدة بني نعيم شمال شرق الخليل، بحسب ما جاء على موقع الوكالة الفلسطينية الرسمية.

وأشار الجبور، إلى أن إغلاق الطرق الزراعية، يهدف إلى منع وصول المواطنين إلى أراضيهم، وعزلها عن المنطقة والاستيلاء عليها لصالح عمليات التوسع الاستيطاني.

في غضون ذلك، طاردت قوات الاحتلال، مركبة فلسطينية شرق يطا، وأطلقت عليها النار، وأجبرت سائقها على التوقف قبل أن تقوم باعتقاله، دون التمكن من معرفة هويته.

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