مستوطنون يقتحمون سبسطية بنابلس

رابط مختصر:

رام الله - دنيا الوطن

اقتحم مستوطنون متطرفون، بحماية قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، بلدة سبسطية شمال نابلس، بالتزامن مع إغلاق الموقع الأثري أمام المواطنين.



وقال رئيس بلدية سبسطية، محمد عازم: "إن قوات الاحتلال، داهمت البلدة بأعداد كبيرة، وانتشرت في الأرجاء المحيطة بالموقع الأثري، عقب إغلاقه أمام حركة المواطنين، تأميناً لاقتحامه من قبل المستوطنين"، بحسب ما جاء على موقع الوكالة الفلسطينية الرسمية.



وأضاف: "إن هناك دعوات متكررة من قبل المستوطنين لاقتحام البلدة، والمواقع الأثرية فيها، في محاولة للاستيلاء عليها".