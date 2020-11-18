الطائرة البحرينية تصل مطار بن غوريون على متنها وفد بحريني وأمريكي

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رام الله - دنيا الوطن

قالت صحيفة (يديعوت أحرونوت): إن طائرة شركة الطيران الوطنية البحرينية "طيران الخليج" حطت قبل قليل في مطار بن غوريون على متنها الوفد البحريني والأمريكي، لأول مرة.



ويصل ظهر اليوم إلى إسرائيل، وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، حيث يعقد عدة اجتماعات مع مسؤولين إسرائيليين.



ومن المقرر، أن يُعقد اجتماع مشترك إسرائيلي- أمريكي- بحريني، عقب وصول وزير الخارجية البحريني إلى تل أبيب.