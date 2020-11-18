الجبهة الشعبية: تخفيض أسعار خدمة الاتصالات خلال الأيام المقبلة

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رام الله - دنيا الوطن

أعلنت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، أنّه سيطرأ خلال الفترة المقبلة، تخفيضٌ على أسعار خدمات الاتصال في قطاع غزة، من شركتي جوال وأورويدو.



وقالت الجبهة، في بيانٍ وصل "دنيا الوطن": "سيتم تخفيض سعر دقيقة الاتصالات من خلال شركتي جوال وأوريدو خلال الأيام المقبلة، وسيتم تخفيض خط النفاذ نهاية شهر كانون الأول/ ديسمبر المقبل، كما سيتم زيادة عدد الأسر المستفيدة من برنامج التنمية الاجتماعية بالآلاف، ضمن برنامج التمكين".



يأتي هذا، بعد جهود حثيثة ولقاءات متواصلة وجهود واسعة بذلتها الجبهة، على مدار الأسابيع الماضية، بالتواصل مع جميع المعنيين والجهات المسؤولة، في إطار الضغط على شركات الاتصال (جوال، أوريدو، بالتل)، للتخفيف من أعباء المواطنين، من خلال تخفيض أسعار خدمات الاتصال المقدمة لهم، ورفع جودة تلك الخدمات، ومن أجل توسيع مساهماتها المجتمعية لهذه الشركات في ظل الأوضاع المعيشية الكارثية، والآن أصبحنا على موعد قريب لتحقيق بعض المطالب لصالح المواطن كمرحلة أولى". وفق بيان الشعبية.



وأكدت الجبهة أنه في حال تنفيذ هذه البنود بشكلِ كاملِ ودون أي مماطلة، فإن ذلك يُشكَل خطوة إيجابية على صعيد تخفيف المعاناة عن أبناء شعبنا، عبر تخفيف سعر خدمات الاتصال، وتوسيع الشركات لمساهمتها في تعزيز صمود أبناء شعبنا، خاصة في ظل التداعيات الكارثية، جراء جائحة (كورونا).



وشددت على أنها ستواصل جهودها واتصالاتها ولقاءاتها مع كافة الجهات المعنية من أجل تحقيق المزيد من القضايا المطلبية والتي بحاجة إلى متابعة مستمرة، وتضافر الجهود الوطنية جميعاً من أجل تحقيقها خصوصاً في مجال الاتصالات، والقضايا المتعلقة بتسيير حياة المواطنين.