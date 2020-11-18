حماس: العدوان على سوريا يمثل منطق البلطجة الذي يتصرف به الكيان الصهيوني

رام الله - دنيا الوطنقالت حركة (حماس)، اليوم الأربعاء: إن "‏العدوان الإسرائيلي على سوريا، فجر اليوم، يمثل منطق البلطجة، الذي يتصرف به الكيان الصهيوني في كل المنطقة، مسنودًا بدعم أمريكي".وذكر المتحدث باسم حركة (حماس)، عبر حسابه بموقع (تويتر) أن "العدوان الصهيوني المستمر على الأمة، يتطلب تكاتف كل القوى الحية فيها؛ لمواجهة المشروع الصهيوني في المنطقة، وصولاً لطرده منها".يشار إلى أن طائرات حربية إسرائيلية، أغارت فجر اليوم، على أهداف في سوريا، ما أوقع عددًا من الشهداء والجرحى.