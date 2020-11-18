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روسيا: ممارسات إسرائيل عقبة أمام تحقيق السلام في الشرق الأوسط

روسيا: ممارسات إسرائيل عقبة أمام تحقيق السلام في الشرق الأوسط
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو
رام الله - دنيا الوطن
قالت وزارة الخارجية الروسية: إن خطط إسرائيل لبناء وحدات استيطانية جديدة بالقدس الشرقية، تتناقض مع القانون الدولي، وتعتبر عقبة أمام تحقيق السلام في الشرق الأوسط.

ووفق موقع (سبوتنيك) فقد جاء في بيان للخارجية الروسية، بشأن خطط إسرائيل لبناء أكثر من 1257 وحدة استيطانية في مستوطنة (غفعات هماتوس) بالقدس الشرقية، أمس الثلاثاء، أن "هذا القرار يتناقض مع الأسس القانونية الدولية للتسوية في الشرق الأوسط".

وأكدت روسيا، "أن بناء مجموعة جديدة من الوحدات الاستيطانية في المنطقة المذكورة، سيؤدي إلى فصل القدس الشرقية عن بيت لحم، ما يخالف الترابط بين أراضي الدولة الفلسطينية، كما تفترضها قرارات الأمم المتحدة، والذي يعتبر شرطاً أساسياً لقابليتها للحياة".

وشدد الخترجية على موقف روسيا المبدئي بشأن عدم شرعية الاستيطان الإسرائيلي في الضفة الغربية، مضيفة أن "مثل هذه الخطوات من قبل إسرائيل، تعتبر عقبة أمام التوصل إلى حل عادل للنزاع الفلسطيني الإسرائيلي، وأمام تحقيق سلام شامل وثابت في الشرق الأوسط".

ودعت موسكو إلى "الامتناع عن أي خطوات تقوض آفاق استئناف الحوار الفلسطيني الإسرائيلي المباشر، حول القضايا الأساسية الخاصة بالوضع النهائي".

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