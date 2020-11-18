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اجتماع صلاة عبر الإنترنت للمتدينين من جميع أنحاء العالم لإنهاء (COVID -19)

اجتماع صلاة عبر الإنترنت للمتدينين من جميع أنحاء العالم لإنهاء (COVID -19)
رام الله - دنيا الوطن
استضافت منظمة دينية مقرها في كوريا، تسمى كنيسة شينتشونجي ليسوع، وهيكل خيمة الشهادة المشار إليها فيما يلي باسم كنيسة شينتشونجي، صلاة عبر الإنترنت اجتماع "خدمة الصلاة العالمية الثالثة للمتدينين يوم 15 تشرين الثاني/ نوفمبر.

وتم بث مباشر على قناة اليوتيوب الرسمية لكنيسة شينتشونجي، تم تنظيم لقاء الصلاة ليس فقط من أجل المرضى وعائلاتهم الذين يعانون من المعاناة، ولكن أيضًا من أجل الحكومة والطاقم الطبي والمتطوعين الذين يقاتلون للتغلب على (COVID -19)، إلى جانب 200 ألف عضو محلي وأجنبي في كنيسة شينتشونجي، انضم حوالي 56000 شخص حول العالم يرغبون في التغلب على هذا الوباء إلى اجتماع الصلاة في نفس الوقت.

وأضاف القادة الدينيون من جميع أنحاء العالم تطلعاتهم لنهاية (COVID -19) في اجتماع الصلاة عبر الإنترنت، حملت كلماتهم الثقل والصدق حيث استمروا في العمل مع الرئيس مان هي لي، ممثل منظمة السلام الدولية غير الحكومية المسماة HWPL.

ومارس الرئيس لي، بصفته أحد قدامى المحاربين، أنشطة سلام قائمة على محبة الإنسانية تجاه العديد من ضحايا الحرب وكلمات يسوع، "المجد في السماء والسلام على الأرض" كمؤمن، واقترح عقد اجتماع للصلاة عبر الإنترنت لأنه "نظرًا لأن العالم يعاني من (COVID -19)، يحتاج المتدينون حول العالم للصلاة معًا لإنهاء هذه الكارثة".

ويعاني الكثير من الناس من (COVID -19)، على وجه الخصوص، أصيب العديد داخل كنيستنا في فبراير الماضي، وعانى كل من أعضاء الكنيسة والمواطنين الكثير، ويجب أن نتقدم بنشاط إلى الأمام ونصلي إلى الله من أجل القضاء على (COVID -19)، في العالم ومن أجل الأمة والشعب ".

وشارك 352 من القادة الدينيين من البوذية والسيخية والإسلام والهندوسية، يمثلون 73 دولة في اجتماع الصلاة بقلب واحد يتخطى الأديان والطوائف، وشاركوا في الحاجة إلى التغلب على الأزمة من خلال أخذ زمام المبادرة في حل كارثة كقادة دينيين.

قال الدكتور أناك أجونج دياتميكا، سكرتير العلاقات الدولية في (PHDI) جاكرتا، "حقًا من أعماق قلبنا نعتبر أننا واحد، ويجب أن نواصل صلاتنا حتى نهاية جائحة (COVID -19) من الأرض وأن نواصل تعاوننا بين القادة الدينيين في العالم للحفاظ على السلام والوئام والعدالة والازدهار في العالم، أنا سعيد للغاية لأنني أستطيع الانضمام إلى هذا الذي يجلب السلام والوئام في العالم حقًا".

وبعد لقاء الصلاة هذا، سيتبرع حوالي 4000 مريض متماثل من (COVID -19) من أعضاء كنيسة شينتشونجي ببلازما الدم لتطوير علاجات بلازما النقاهة، وأجرت كنيسة شينتشونجي بالفعل تبرعين بالبلازما على نطاق واسع لـ 1700 من أعضاء الكنيسة في يوليو وسبتمبر الماضيين، ومن بينهم 312 مريضًا متماثلًا تبرعوا مرتين.

وأرسل هرانت باجراتيان، رئيس الوزراء الأسبق لأرمينيا، رسالة تهنئة، "إن عمل أولئك الذين قرروا التبرع بالبلازما بناءً على طلب الحكومة يستحق الثناء، إذا تم تطوير لقاح من خلال التبرع بالبلازما ، فسيكون ذلك مفيدًا في جميع أنحاء العالم ".

قال مسؤول في كنيسة شينتشونجي: "لقد أجرينا خدمة عبر الإنترنت منذ 18 فبراير، ونصلي في كل خدمة عبادة من أجل نهاية COVID -19، وسلامة سلطات الحجر الصحي والطاقم الطبي، وتعافي المرضى، سنفعل كل ما في وسعنا بموقف مسؤول حتى نهاية أزمة (COVID -19)".

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