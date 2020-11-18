"كورونا عالميًا": أكثر من مليون و343 ألف وفاة و55 مليوناً و944 ألف إصابة

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رام الله - دنيا الوطن

أظهرت أحدث الإحصاءات العالمية، حول جائحة (كورونا)، حتى صباح اليوم الأربعاء، أن عدد الوفيات بلغ مليوناً و343 ألفاً و388 وفاة، فيما بلغت حصيلة المصابين نحو 55 مليوناً و944 ألفاً، تعافى منهم نحو 38 مليوناً و964 ألف مريض.



وتواصل جائحة (كورونا) تفشيها في 217 دولة وإقليماً ومنطقة حول العالم، وسجلت دول العالم أمس الثلاثاء، زيادة ملحوظة مقارنة باليوم الذي سبقه في عدد الإصابات الجديدة والوفيات، وسجلت 546 ألفاً و662 إصابة جديدة مكتشفة، أوقعت خلال الـ 24 ساعة الأخيرة 10,502 حالة وفاة.



ووفق شبكة (رويترز) فقد بينت الإحصاءات، أن الدول الخمس التي سجلت الثلاثاء أعلى حصيلة وفيات خلال يوم واحد في العالم، كانت على التوالي، أميركا (1,615 وفاة)، وإيطاليا (731 وفاة)، والبرازيل (676 وفاة)، وفرنسا (625 وفاة)، وبريطانيا (598 وفاة).



وأوضحت البيانات، أن الدول الخمس عالمياًالتي سجلت أمس أعلى حصيلة إصابات جديدة خلال يوم واحد، كانت على التوالي، أميركا (157,261 إصابة)، والهند (38,532 اصابة)، والبرازيل (35,018 إصابة)، وإيطاليا (32,191 إصابة)، وروسيا (22,410 إصابات).



ولا تزال أميركا تتصدر دول العالم قياسا بأعلى حصيلة وفيات وعدد إصابات إجمالي، وأوضحت الإحصاءات أن الدول الخمس التي تعتبر حتى صباح اليوم الأربعاء الأكثر تأثراً جراء الجائحة في العالم من حيث الحصيلة الإجمالية لأعداد الوفيات، هي: أميركا (254,255 وفاة)، والبرازيل (166,743 وفاة)، والهند (131,031 وفاة)، والمكسيك (99,26 وفاة)، وبريطانيا (52,745 وفاة).