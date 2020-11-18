محمد بن زايد للرئيس الإسرائيلي: يشرفنا تلبية دعوتكم لزيارة صديقتنا إسرائيل

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رام الله - دنيا الوطن

كشفت صحيفة (يسرائيل هيوم)، أن ولي عهد أبوظبي، محمد بن زايد، ينوي زيارة إسرائيل للاجتماع مع المسؤولين في الحكومة والرئاسة الإسرائيلية.



وقالت الصحيفة: إن الزيارة التي ينوي بن زايد تنفيذها، تأتي استجابة لدعوة من الرئيس الإسرائيلي، رؤوفين ريفلين.



وجاء في رسالة بن زايد لريفلين: "يشرفنا تلبية دعوتكم الكريمة لزيارة صديقتنا إسرائيل، وسيتم تحديد موعد الزيارة لاحقًا عبر القنوات الدبلوماسية، ونؤكد التزامنا بتعزيز العلاقات على مختلف مستوياتها، أتمنى لكم الصحة والسعادة سيدي، ولدولة إسرائيل وشعب إسرائيل، دوام الازدهار والنمو".



وكان ريفلين وجه رسالة إلى ابن زايد، عبر فيها "عن شكره له بعد إعلان تطبيع العلاقات مع إسرائيل بشكل رسمي".